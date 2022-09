Más participación, más democracia

Por Felipe Agüero, académico de la Facultad de Gobierno, Universidad de Chile

La democracia inaugurada en 1990 comenzó con alta participación electoral. Para el plebiscito del Sí y el No de 1988, se convocó a la inscripción en los registros electorales mediante una épica movilización. Ni más ni menos, se trataba de salir de una dictadura de 17 años y de abrir el camino a la democracia. La participación en ese voto alcanzó el 97,5 %. Y se mantuvo alta -87 %- en las elecciones presidenciales de 1989.

Este promisorio inicio no pudo mantenerse en el tiempo: desde ahí comenzó un persistente descenso en los niveles de participación. Esto era previsible, pues no todas las elecciones son épicas y fundantes. Pero esos niveles cayeron más allá de lo previsible.

En 2009 la participación ya había caído al 59,2 %, y bajó otros diez puntos para llegar a 49,36 % en 2013 y 41,9 % para la segunda vuelta. Entre 1990 y 2016 la participación había caído en un 36 %, sin mencionar lo que ocurría en las elecciones de concejales.

El plebiscito del pasado 4 de septiembre -luego que la participación en la elección de convencionales fuera solo del 41,5%- retomó el nivel de participación de los inicios de la democracia. Se trata de la primera vez que se da la feliz combinación de inscripción automática y voto obligatorio.

Nunca sabremos cuál hubiera sido la participación sin la obligatoriedad del voto. Pero el hecho es que fue obligatorio, en la feliz combinación señalada, y el resultado fue la más alta participación en 30 años.

¿Por qué entonces no debiera extenderse el voto obligatorio con esa combinación hacia adelante? Se dotaría de legitimidad a todas las elecciones, y las/los candidatas/os tendrán que esforzarse en conquistar grandes números de personas que se han abstenido de votar. Este argumento se esgrimió para justificar el voto voluntario: los candidatos deben esforzarse más y persuadir mejor para poder atraerlos. Pero esto no funcionó (como la literatura comparada lo predijo). Pero el argumento vale ahora al revés: con obligatoriedad habrá que esforzarse para atraer ese gran número de personas, no ya para votar, sino para que voten por tí o por mí.

Los partidos se habían acostumbrado a contar con sus “constituencies” más cercanos y pequeños: igual les daban los congresistas en un número fijo anticipado, para lo cual eran funcionales las distorsiones del sistema binominal. ¿Para qué molestarse más? Por eso, cuando se hizo insostenible la baja participación, recurrieron a promoverla mediante la ley de inscripción automática, pero quitando con el codo lo que daba con la mano: el voto solo sería voluntario.

Superar la crisis de representación de nuestra democracia requiere de mayor participación. El voto obligatorio sería un gran paso en esa dirección.

No es lo único. Los partidos deben renovarse profundamente para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y ésta se nutrirá de la promoción de una cultura cívica de participación que vendrá con un uso reiterativo de la obligatoriedad.

La ciudadanía efectiva no se da con la cédula de identidad. Se adquiere ejerciéndola, participando de las decisiones colectivas. Ya sabemos, numerosas decisiones se tomaban en las instancias de poder mientras menos y menos votaban. Los descontentos con esas decisiones finalmente emergieron, por fuera de las elecciones, pero demasiado tarde. El desafío ahora es el aumento permanente de la participación electoral.