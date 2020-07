Más sensibilidad con las familias

SEÑOR DIRECTOR

La política pública no puede ser indolente con la realidad que viven miles de familias, cuyos hijos están estudiando en la educación superior y que han visto mermadas sus fuentes de ingreso. Ellos no son solo cifras en el contexto de la mayor crisis sanitaria, económica y social que ha vivido el mundo en 100 años. Son personas, chilenos y chilenas, que se han empobrecido y no podemos mirar hacia un lado.

Las decisiones del Estado deben ir en ayuda de estas familias, muchas de las cuales pagan con esfuerzo los aranceles de la universidad para que sus hijos se transformen en médicos, ingenieras, enfermeras, abogados, profesores, investigadoras, científicos, en otras palabras en el orgullo de sus padres. Pero también son el capital humano que forjará el futuro de Chile y, por lo tanto, deben ser apoyados por la política pública y por las casas de estudio.

Desde las universidades estamos haciendo esfuerzos y el gobierno debe hacer lo propio. Más becas y un nuevo período de postulación a la gratuidad son una alternativa. También lo es que las instituciones puedan utilizar los recursos que se generan a través del Fondo Solidario. Un crédito, por ejemplo a través del CAE, no parece una solución razonable para quienes se han empobrecido y que no tienen ni tendrán recursos en el corto ni mediano plazo.

Álvaro Rojas Marín

Rector Universidad de Talca