Frente al rechazo del proyecto de ley de kínder obligatorio, el gobierno analizaría veto para reponerlo. Pero, ¿cuál es el tema de fondo?

Hoy, el 97% de los niños ya asiste a ese curso y solo el 3% no está incorporado. Hay que aclarar que nadie está en contra de que todos asistan y aprendan, como se ha tratado de instalar en los medios, pues existe consenso absoluto sobre que es necesario equiparar cobertura y calidad.

Durante su tramitación se constató que la obligatoriedad es una respuesta insuficiente para garantizar la inclusión de ese porcentaje ausente que todos queremos integrar. Lo que hace es obligar sin asegurar condiciones para el acceso y permanencia, ni mejoras significativas en los estándares de calidad para los cursos actuales.

Se argumenta que la obligatoriedad disminuiría el ausentismo crónico, pero ¿cómo podría incrementarse la asistencia sin cambios evidentes que modifiquen ese comportamiento? Por ejemplo, se mantiene ratio de 45 niños por aula (uno de los más altos del mundo), no hay avances para cambiar el sistema de financiamiento, no se altera el hecho de que solo algunos tengan derecho a alimentación en un mismo curso y no hay medidas para evitar la sobre-escolarización. Estos son parte de los temas de fondo.

Entonces, ¿cuál sería el real aporte de la obligatoriedad en un nivel que, en la práctica, ya es asumido por la gran mayoría de las familias? Escaso, en realidad, al no asegurar condiciones efectivas para aquellos niños que no asisten, ni mejorarlas para la mayoría que asiste. Por ello, los países desarrollados han sido extremadamente cautelosos en adoptar esta medida.

En síntesis, el proyecto a pesar de los avances solo cumpliría con un mandato constitucional, sin constituir una apuesta ambiciosa que incluya políticas más robustas para reactivar la agenda en la primera infancia.

M. Isabel Díaz

Educadora

Ex subsecretaria de Educación Parvularia