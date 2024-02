Matrículas en educación parvularia

SEÑOR DIRECTOR:

En el reportaje de las salas vacías en la educación parvularia se da a entender que la pandemia o la tasa de natalidad están a la base de las bajas matrículas en prekinder. Sin perjuicio que esos factores inciden en la tendencia de la matrícula en el tiempo, estimamos que no explican la baja en las matrículas producidas en la admisión 2024. Este año muchos colegios subvencionados, que históricamente han tenido matrículas estables, tuvieron bajas del orden del 30% respecto del 2023.

Esta abrupta disminución coincide con cambios de criterios que el gobierno hizo a la operación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), con las diferentes fechas de su aplicación y múltiples dificultades en la operación de la plataforma que en varias ocasiones estuvo caída y no cumplió los plazos establecidos; por lo que es legítimo preguntarse si ello produjo tal efecto o no.

Estimamos que esto puede ser un problema grave del cual no hemos tenido suficiente información de parte del Mineduc. Hoy muchas familias no tienen claridad del colegio donde irán sus hijos e hijas y muchos colegios no pueden saber los estudiantes de los cursos que tendrán en marzo. Creemos que se debe mantener la posibilidad de los colegios de apoyar mediante contacto directo a las familias que tienen problemas de matrícula y las autoridades informen con mayor claridad lo que sucederá en marzo de persistir esta grave situación.

Pedro Larraín A.

Director

Fundación Belén Educa

Ernesto Reyes P.

Red de Colegios Maristas

Magdalena Aninat S.

Directora Corp. Educacional del Arzobispado de Santiago

Francisca Vial C.

Directora

Fundación Domingo Matte Mesías

Cristián Infante G.

Rector

Colegio Marcelino Champagnat