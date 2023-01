Medidas contra el crimen organizado

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Gabriel Boric anunció a mediados de diciembre cuatro medidas de aumentos de penas en figuras delictuales como secuestro, porte de arma en lugares concurridos, sicariato y mayor seguridad al interior de las cárceles.

Los anuncios no son malos en la medida que se trabaje paralelamente en soluciones reales. No sacamos nada con aumentar penas si no reforzamos, por ejemplo, sistemas de televigilancia que permitan monitorear a los habitantes de un lugar y asegurar que realmente no se usen armas.

En el caso de las cárceles, no basta con dar más atribuciones a gendarmes, o bloquear la señal de celulares, porque de una u otra forma los delincuentes se las ingenian y crean nuevas técnicas para seguir delinquiendo desde el interior.

En este caso, lo realmente necesario es invertir en rehabilitación. Que los internos finalicen sus estudios escolares y puedan optar a estudiar algún oficio que les entregue herramientas para seguir por un camino honrado, y facilitar la reinserción al momento de salir de la cárcel. Que les sean entregadas herramientas que les permitan enfocarse en su rehabilitación y no en seguir delinquiendo.

Cristóbal Cortés-Monroy

Ex PDI – CEO XimioxGroup