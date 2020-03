Medidas frente al coronavirus

SEÑOR DIRECTOR

Las medidas en beneficio de los trabajadores adoptadas por la autoridad ciertamente serán un alivio temporal para aquellos formales y ayudarán a frenar despidos. Sin embargo, no tendrán mayor efecto sobre la producción. Las medidas en beneficio de las empresas tampoco contribuirán significativamente a contener la caída del PIB.

Expertos estiman que no habrá una vacuna disponible masivamente para el Covid-19 antes de fin de año; otros proyectan que estará disponible recién en 18 meses. Algunos políticos están llamando a una cuarentena completa del país. Si no se logra parar el virus durante la cuarentena propuesta, y se extiende, lo más probable es que conllevaría bajas del PIB de 30% (como pasó en zonas de cuarentena en China). Los empleados informales, microempresarios y desempleados sufrirán aun más los efectos.

Se debe aislar o dejar en cuarentena absoluta a los grupos de riesgo y mayores de 70 años. Parar los contagios en toda la población sería a un costo enorme en empleo y producción. No es claro que Chile pueda enfrentar dichos costos el tiempo requerido para eliminar el virus, como lo hizo China.

Si optamos como país por mitigar los efectos del virus y no intentar pararlo vía una cuarentena general (salvo para grupos de riesgo y mayores de 70), será imprescindible mantener el país “en marcha” y adoptar medidas que fomenten la producción y empleo, tomando los resguardos para mitigar o atrasar lo más posible los contagios y no colapsar tanto los sistemas de salud. El gobierno tendría que tomar medidas de mayor gasto fiscal efectivo. Adicionalmente debería facilitar en extremo los permisos ambientales y otros para fomentar inversiones. No hacerlo puede llevar a que el remedio sea peor que la enfermedad.

Paul Fontaine B.