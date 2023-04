Mejor niñez a su máxima capacidad

SEÑOR DIRECTOR:

Un reciente informe del Poder Judicial muestra las falencias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en su dignidad y derechos, que requieren una atención prioritaria por parte del Estado. Según este, alrededor de una de cada cuatro residencias está sobrepoblada, y si se consideran las que están a su máxima capacidad, la cifra llega casi a la mitad de estas. ¿Necesitamos un informe de tribunales para que la voz de los niños y niñas sea escuchada?

La protección de nuestros niños debe ser una política pública prioritaria. Urge acelerar el proceso de implementación de la Ley de Garantías y del Servicio de Mejor Niñez, asegurando las condiciones necesarias para que en las residencias podamos acogerlos adecuadamente.

Las necesidades de hoy requieren atención especializada que no estamos siendo capaces de entregar. Los graves problemas de salud mental que no cuentan con una red de atención con la capacidad ni expertise y la subvención actual que se entrega a los organismos colaboradores no logra cubrir los costos reales de los estándares que el mismo Estado ha fijado. Tenemos que avanzar a un nuevo modelo de atención, más integral, que no funcione en base a la homogenización de las residencias, que permite que niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, convivan con otros con problemas judiciales y de adicciones, que le produce un efecto contrario que es la revictimización.

Para esto es necesario que aumentemos las capacidades.

Ignacio Concha

Director Ejecutivo de María Ayuda