Mejoras en las cárceles

SEÑOR DIRECTOR:

Como organización que trabaja en el olvidado mundo penitenciario, valoramos que este medio haya dedicado su editorial del miércoles 22 de marzo a la necesidad de reformarlo. Sin embargo, el análisis que se plantea en el texto titulado “Mejoras necesarias al sistema carcelario”, omite aspectos centrales que no pueden pasarse por alto.

En particular, no hace referencia al uso abusivo de la prisión preventiva en nuestro país, que representa cerca del 37% de la población penal (Gendarmería, 2023), superando ampliamente el promedio de la población global, que varía entre 29-31% (Institute for Criminal Policy Research). El encarcelar personas antes de que se establezca su culpabilidad debe ser una medida excepcional no solo porque lo establece la ley, sino porque genera una amplísima de gama de efectos dañinos, que luego dificultan la vida en sociedad, afectando incluso a la familia de quien la padece. Esto, considerando que, según cifras de la Defensoría Penal Pública, solo durante el año 2021, más de 121.342 personas estuvieron en prisión preventiva y terminaron siendo absueltas o sobreseídas

En segundo lugar, el análisis omite la alta tasa de encarcelación de mujeres de Chile, la cual ha aumentado un 15,3% en la última década (Gendarmería, 2018). Lo anterior, pese a que la evidencia es clara en señalar que las mujeres cometen menor número de delitos, y menos violentos que sus pares hombres; y que su encierro impacta en mayor medida en sus trayectorias de vida, y las de sus hijos e hijas.

Por último, es urgente incorporar perspectiva de género en la ejecución de las penas. El Estado no se ha hecho cargo de las disímiles condiciones que pesan sobre las mujeres que infringen la ley, lo que resulta imprescindible para su (re)inserción social.

Compartimos plenamente la demanda de más y mejor seguridad pública para la ciudadanía. Para eso, las autoridades deben tener una mirada rigurosa de los factores que inciden en las conductas delictivas y que promueven el desistimiento, así como garantizar condiciones dignas de reclusión a toda persona que el Estado ponga bajo su custodia.

Catalina Rozas

Directora Ejecutiva

Red de Acción Carcelaria