Metas de salud y los olvidos de siempre

SEÑOR DIRECTOR

Durante esta pandemia han destacado enormemente los equipos de salud de todos los recintos hospitalarios, sin excepción. Probablemente sea la primera vez donde se valoriza absolutamente a toda la gente involucrada en brindar un tratamiento completo a los pacientes. Desde la persona que realiza el aseo para evitar infecciones nosocomiales, hasta los jefes o jefas de unidades. Todos juegan un rol esencial.

Lo que la mayoría de la gente no conocía era la labor de los profesionales que se dedican a la rehabilitación de pacientes críticos. Otrora asociados a la Teletón, hemos sido testigos no solo de su gran labor, sino además de lo perentorio de su trabajo. De los pacientes que se hospitalizan por Covid-19 un 50% tiene al menos una secuela al año, 26% desarrolla un trastorno depresivo y un 12% no logra volver a trabajar (Lancet 2021; 398:747). Los números son aún peores en pacientes que fueron sometidos a terapia intensiva (UCI). De los pocos estudios en pacientes recuperados de Covid-19 hospitalizados en UCI, a los tres meses apenas un 6% de ellos vuelve a niveles similares a su basal previo a la enfermedad (Annals of Intensive Care 2021;11:118). Lo anterior debería poner en alarma a todas las autoridades gubernamentales.

Esta realidad contrasta enormemente con lo que vivirá la salud pública en nuestro país en los próximos días, donde al no estar contratados y estar bajo honorarios, gran parte del personal dedicado a rehabilitación dejará de trabajar en los hospitales públicos de Chile.

Los tratamientos en salud tienen como sino fundamental la integración del paciente a su núcleo social. La ausencia de estos logros refleja una carencia absoluta del concepto de valor en salud, adoptado por Michael Porter y Elizabeth Teisberg.

Espero que las metas de salud adquieran en algún minuto una idea de Estado, para que los olvidados de siempre no solo sean recordados, sino que incluidos en las políticas públicas de nuestro país.

Daniel F. Morales M.

Jefe UPC adulto Hospital Clínico Eloísa Díaz I.