¿Mínimos comunes o máximos inviables?

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno finalmente cedió a las presiones del oficialismo y la oposición, poniendo sobre la mesa recursos adicionales por US$ 11.000 millones, que se destinarán a ayudas universales por los próximos tres meses. Para tener un orden de magnitud, lo que se propone es un nivel de gasto mensual equivalente al costo anual del Pilar Solidario Previsional. Sin embargo, para la presidenta del Senado, y probable candidata presidencial, “los anuncios son débiles”.

Por supuesto, los mínimos para la oposición son mucho más “generosos” que los del gobierno, en un tira y afloja que parece no tener límite. Se entiende entonces que permanentemente todo les haya parecido mezquino, si en su percepción la restricción presupuestaria dejó de existir. Comparado con un mundo sin la molesta escasez de recursos, las ayudas siempre serán exiguas.

Pero más allá de eso, ¿se justifica este nivel de imprudencia fiscal que no se veía desde la Unidad Popular? Para nada. Durante este año es probable que la economía crezca a la tasa más alta desde 2004, la liquidez de los hogares en promedio muestra récords históricos y hay indicios de un boom de consumo. Esto significa que una parte importante del país no requiere ayudas, mientras efectivamente existen sectores y trabajadores muy perjudicados, y con serios problemas de ingresos. La pandemia ha afectado en forma muy desigual a las personas, por lo que la focalización se justifica no solo por prudencia fiscal, sino que además por razones de justicia.

Finalmente, aunque este año será muy positivo en términos de actividad, el horizonte de mediano plazo se ve muy complejo, lo que hace muy necesario aprovechar esta bonanza transitoria para recuperar ahorros perdidos. El mundo político propone la dirección exactamente inversa, lo que solo se puede explicar por motivos puramente electorales; la multiplicidad de elecciones de este año se está traduciendo en el clientelismo más masivo y costoso de toda la historia de Chile. Está por verse si en pleno proceso electoral resulta viable suspender estas ayudas en septiembre, si no lo es, lo que deja de ser viable es la sostenibilidad fiscal.

M. Cecilia Cifuentes H.

Directora del Centro de Estudios Financieros

ESE Business School