Mujeres en la Era del Covid

SEÑOR DIRECTOR

Ad portas de un nuevo Día Internacional de la Mujer, es imposible conmemorar sin hacer un recuento de lo que fue el 2020 para las mujeres.

La pandemia no conoce de género, pero sin duda, nos impactó más a nosotras. Retrocedimos una década en participación laboral, se incrementó la desigual carga del trabajo no remunerado y el confinamiento nos hizo más vulnerables a situaciones de violencia. Esto no es casual, tiene clara raíz en las brechas de género preexistentes tanto culturales como normativas.

Pero las mujeres hemos demostrado que con pandemia o sin ella tenemos la fortaleza y la capacidad de reinventarnos y sobreponernos a cualquier escenario. Nosotras hemos impulsado cambios culturales y políticos para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

El gobierno, a través de la Agenda Mujer, ha logrado terminar con las discriminaciones en los planes de salud, con la imposibilidad que tenían las mujeres de contraer segundas nupcias antes de los 270 días, entre otros avances. También promulgamos la Ley de Acoso Callejero, la Ley Gabriela y estamos tramitando la Ley de Violencia Integral y la Ley de Monitoreo Telemático y estamos trabajando para que las políticas públicas tengan perspectiva de género.

Este 2021 nuestro país debe seguir dando pasos para ganarle al virus de la desigualdad de género. De ahí que el llamado de ONU Mujeres para conmemorar este 8M “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, se torne trascendental.

Más mujeres en puestos de toma de decisiones impulsan políticas más inclusivas y abren espacios a más mujeres. Sin duda, el mejor ejemplo de aquello será nuestra nueva Constitución, que se escribirá de forma paritaria, lo que estoy segura nos permitirá construir una sociedad en que mujeres y hombres podamos desarrollarnos plena e integralmente, sin obstáculos o discriminaciones por razones de género.

Mónica Zalaquett

Ministra de la Mujer y de Equidad de Género