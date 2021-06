SEÑOR DIRECTOR

En relación con la nota publicada el domingo 20 de junio en La Tercera, titulada “Puertos: el punto débil que pone a Chile en la mira de la guerra global contra el narcotráfico”, quisiera aclarar algunos puntos.

El narcotráfico es un problema que afecta a todo el territorio nacional. Para combatirlo se requiere fortalecer la fiscalización en terreno, desarrollar inteligencia eficaz y lograr una adecuada coordinación de las policías y los diferentes órganos del Estado con responsabilidad en este ámbito.

En materia de seguridad, la responsabilidad de los concesionarios consiste en mantener la inviolabilidad perimetral de los recintos concesionados y verificar que la carga tenga su documentación en regla. Ambas tareas son ejecutadas de manera correcta. En materia de fiscalización de la carga, los concesionarios no tienen ninguna atribución, exceptuando su revisión documental. De hecho, no pueden abrir un contenedor, ya que esta es una atribución exclusiva de la autoridad. No obstante lo anterior, están siempre disponibles y prestan su total colaboración ante cualquier solicitud de la autoridad, facilitando el trabajo de las policías cuando corresponde. Por lo mismo, no resulta en absoluto coherente la relación que se hace en la nota entre el sistema de concesiones -plenamente exitoso- con el aumento del tráfico de narcóticos, un fenómeno de escala global.

Cada vez que se ha requerido coordinación, las autoridades y los puertos han trabajado de manera conjunta. Prueba de lo anterior es la labor que se ha desarrollado con el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia Covid-19.

Respecto de la Comisión de la Cámara deDiputados que se menciona en la nota, enella nunca se habló del narcotráfico, por loque los extractos de expresiones deautoridades vertidas en su seno resultan descontextualizadas.

Finalmente, quisiera recalcar que las empresas privadas están llamadas a colaborar y apoyar la labor contra el narcotráfico que realice el Estado a través de sus distintos agentes, y no tomar iniciativas propias y eventualmente desalineadas con las políticas y estrategias de fiscalización y control que el Estado adopte en sus diversas instancias.

Daniel Fernández K.

Presidente Cámara Marítima y Portuaria de Chile