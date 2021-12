Navidad, fuente de alegría y paz

SEÑOR DIRECTOR

No hay fiesta que una tanto a los chilenos como Navidad. Incluso son muchos los no creyentes que se hacen regalos y comparten con sus familias una cena especial. No hay lugar, por triste que sea lo que allí se viva, como las cárceles, las hospederías para indigentes, y los hospitales, que no tenga un árbol que recuerde que estamos de fiesta.

De alguna manera toca a todo el género humano porque evoca sentimientos y valores que anidan en lo más profundo de su ser. En efecto, Navidad nos evoca ternura al ver a un niño en un pesebre; nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y preocuparnos de que nadie lo pase solo o deje de recibir un regalo, por humilde que sea. Nos conduce, además, a algo novedoso y paradójico: la religión se vincula a lo humilde, a lo pobre. La experiencia religiosa tiene más que ver con un pesebre que con grandes edificaciones. La religión se vincula a lo despreciado de este mundo: Jesús no tenía donde dormir, fue humillado hasta el extremo.

Estas intuiciones son las que llevan a que las familias se unan, sea un día de acción de gracias, nos regalemos los unos a los otros y experimentemos, aunque sea por un momento, la esquiva fraternidad.

Todo lo descrito es verdad, pero hay mucho más. En Navidad se celebra un hecho absolutamente original, imposible de prever ni imaginar. Ni la mente más dotada podría suponer o pensar lo acontecido: nace el Hijo de Dios que es verdadero Dios y verdadero hombre de una mujer Virgen llamada María. Él es el Salvador, el Mesías y el Señor. En Jesucristo se colma todo anhelo existente en el corazón humano porque responde absolutamente y con creces a las grandes preguntas que habitan en el corazón del hombre desde siempre. Con Jesús se vuelve a recalcar la dignidad del ser humano, Él nace para todos y se sacrifica por todos; nos vuelve la mirada hacia los pobres y despreciados de la sociedad; nos indica una forma de vida que implica amar al enemigo y perdonar setenta veces siete; nos invita a servir y no a ser servido; a sentarnos en los últimos puestos y a reconocer solo en Dios nuestra fuerza y nuestra esperanza. Navidad nos recuerda que no estamos solos, que lo divino ha entrado en la historia de la humanidad y, en cierto sentido, la ha divinizado. Jesús con su nacimiento nos invita a reconocernos como comunidad peregrina, como pueblo de Dios que sabe que nada ni nadie lo va a separar de su amor, de su ternura y de su perdón. Feliz Navidad a todos los católicos, así como a los creyentes y no creyentes. Aunque muchos no crean en Él, Él cree en ellos, los ama infinitamente, al punto que dará su vida para que tengamos vida.

Mons. Fernando Chomali

Arzobispo de Concepción