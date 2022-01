Necesidad de diálogo

SEÑOR DIRECTOR

“En la mesa no se habla de política ni de religión ni de fútbol”. Es muy probable que en Chile todos hayamos escuchado esta frase bastantes veces. El propósito es cuidar las relaciones, evitar los conflictos y así lograr un momento de armonía, aunque sea artificial. Lo que no vimos es que en el camino no aprendimos a hablar de los temas difíciles, de aquellos que requieren diálogo. Hoy, esta es la clave.

Lo vimos en la elección de una nueva mesa directiva para la Convención Constitucional, y será esencial para impulsar las iniciativas del nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Para lograrlas necesitará conversar, dialogar más, lograr acuerdos. Y no solo él, sino todos los integrantes de su gobierno, los partidos políticos, etc. Por eso es que hoy necesitamos transformar nuestra mesa en el lugar para hablar de política, de religión y de fútbol. Así aprenderemos a conversar, a plantear nuestros puntos de vista y argumentos, sin necesidad de dañar nuestras relaciones.

Pablo Fuenzalida

Consultora laboral Dinámicas Humanas