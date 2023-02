Necesidad de priorizar los pilares de la seguridad social

SEÑOR DIRECTOR:

Como trabajadoras de la salud queremos expresar nuestra preocupación por la crisis que estarían atravesando las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en nuestro país.

¿Queremos que las Isapres terminen y los afiliados queden en tierra de nadie? Por supuesto que no. No obstante, creemos que, dada la situación actual, no es ético ni moral sustentar el negocio de las Isapres como se hizo durante las últimas décadas.

Por ello, creemos que el anuncio del gobierno de que en marzo se presentará una ley corta para enfrentar la crisis en salud, y la presentación por parte de la Superintendencia de Salud de un recurso de aclaración a la sentencia de la Corte Suprema de diciembre de 2022, que obliga a las Isapres a hacer uso de la tabla de factores de riesgo que elabora la propia Superintendencia, representan señales ambivalentes y confusas, pues no queda claro el diseño que se pretende ofrecer a la ciudadanía.

Instamos al Presidente de la República y al superintendente a tomar las decisiones políticas ingentes que se requieran, sin soslayar la responsabilidad política que les compete y que la ciudadanía clama, presentando un proyecto de reforma integral a la cobertura de salud de este país.

Estaremos expectantes a que la solución ante esta crisis pase por una reforma estructural al sistema de salud actual, priorizando los pilares de la seguridad social.

Libertad Méndez

Médicas Feministas de Chile