¿Negacionismo o desinformación?

SEÑOR DIRECTOR:

Un 25 de octubre hace cuatro años, más de 1 millón de chilenos se tomaron las calles exigiendo mejor justicia social. Hoy, no se escuchan voces para enfrentar el mayor genocidio del siglo XXI. ¿Será negacionismo a tanta crueldad o será por desinformación?

Los medios de comunicación publican solo una versión de los hechos, la otra es impunemente censurada. Aún con una sola versión, la diferencia en el lenguaje usado es abismal. Cuando se trataba de niños israelíes, los titulares que dieron vuelta al mundo decían “40 bebés decapitados y calcinados por Hamas” lo mismo daba que la falsedad de la noticia hubiese sido confirmada. Cuando hablamos de niños palestinos, simplemente no hay titulares y en el interior de la noticia se relata “han muerto 2.700 niños durante el conflicto”. No, esos niños no simplemente “murieron”. Esos niños fueron brutalmente mutilados, incinerados, aplastados por escombros hasta que sus pulmones no pudieron seguir respirando. Esos niños fueron asesinados con una crueldad sin límites. Las escenas, se los puedo asegurar, son peores que las de cualquier película de terror.

Lamentable y erróneamente, pero no casualmente, la causa palestina ha sido asociada a la izquierda. Sin embargo ¿pueden nuestros principios y valores ser subyugados a un sector político?, ¿dónde está la derecha pro-vida?, ¿dónde está la comunidad cristiana?, ¿dónde están los chilenos que se unieron para la campaña “con los niños no”? Y por qué no decirlo, ¿dónde está el movimiento feminista? Porque sí, aquí también se ha masacrado a más de 1.500 mujeres en menos de 20 días.

Tengo esperanza de que Chile será el primer país en levantarse unido para decir basta, fuerte y claro, a este genocidio.

Una chilena católica, de derecha y sin origen palestino.

Karin Happke