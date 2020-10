Ni miedo ni ingenuidad

La votación del día domingo deja muchas reflexiones sobre la mesa. Falta desagregar datos para poder analizar el eventual recambio de votantes y desentrañar los contundentes resultados del 25 de octubre. A pesar de lo anterior, tiendo a pensar que ambos porcentajes involucran una diversidad de votantes, motivaciones y afanes a la hora de marcar la papeleta. Es evidente que una elección de esta naturaleza moviliza a los ciudadanos desde un lugar muy diferente; no votamos por personas, votamos por una idea, por un proyecto, por un sueño o por una sensibilidad, como apuntaba en su columna Carlos Peña.

En el conjunto del Apruebo tiendo a distinguir al menos tres tipos de votantes (aún cuando los límites entre unos y otros puedan ser difusos): los que lo hicieron desde una visión política, los que lo hicieron desde una visión práctica y los que lo hicieron desde una visión experiencial.

Respecto de los primeros, pienso fundamentalmente en el votante de izquierda o centro izquierda que rechaza la legitimidad de la Constitución del 80 y que aspira a lo que hemos conocido como un “cambio de modelo”. En este grupo creo importante distinguir una izquierda polarizada, en franca y evidente oposición al gobierno, de otra abierta y propositiva dispuesta genuinamente a alcanzar acuerdos para un Chile mejor. En relación al segundo tipo de votante, pienso en la derecha que votó Apruebo, aceptándolo como única salida institucional al quiebre social y a la violencia. En este grupo no existe romanticismo, diría que más bien escepticismo, expectación y genuino interés de lograr el objetivo. El tercer grupo involucra a todas aquellas personas que votaron Apruebo con la esperanza de una vida mejor, de ser escuchados. Este conglomerado buscó soluciones en gobiernos de derecha y de izquierda y no lo logró. Este es el grupo de la frustración y la esperanza, es el que sale a la calle en familia, que ve abrirse oportunidades para sus hijos y nietos. Es el eje del movimiento social y pide a gritos, y sin violencia, un cambio que espera sea tangible en su vida concreta. Hay que evitar con ahínco su desengaño.

Si pensamos en el Rechazo, distingo dos grupos. Uno que, ciego a la realidad del Chile actual y viviendo aún en una lógica de guerra fría, habita desconectado y desafectado. Al igual que la izquierda dura creo que es minoritario. El otro, aquel que viendo la necesidad del cambio, discrepa de la forma de llevarlo a cabo y apuesta a otras estrategias.

Hoy todas estas diferencias deben confluir en un solo proceso, dialogar y subordinar sus intereses a un fin superior; todos deben tener cabida. Hoy es imperioso evitar el miedo y también la ingenuidad y esto que se dice fácil es profundamente difícil, pues las demandas son nuevas, los canales de difusión, los ciudadanos y las lógicas también lo son. Este escenario complejo, no permite estrecheces de mirada y como en democracia, nos guste o no, los legítimos intereses de los ciudadanos deben ser mediados por los partidos políticos, las instituciones y los liderazgos, solo veo dos opciones: o dejan de primar las identidades partidistas que buscan repartirse este “jugoso botín” y trabajamos para construir una Constitución que permita generar comunidad y garantice a todos los chilenos, con igualdad de oportunidades y libertad, condiciones para desarrollar sus proyectos de vida; o lo que saldrá de aquí será una nueva frustración que esta vez no puedo siquiera imaginar dónde puede llegar.