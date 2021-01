Ni por todo el oro del mundo…

¿Se acuerda de la montaña de monedas de oro que Rico McPato tenía en su bóveda? Esa imagen es tal vez la más evidente respecto al mayor atributo que las personas suelen asignarle a este commodity: la acumulación de riqueza. Por otro lado, a los medios financieros les gusta destacar que en los períodos de volatilidad el metal dorado resulta ser el mejor refugio. Ante estos dos supuestos atributos, la pregunta obligada sería: ¿debe el oro -y más genéricamente los commodities- formar parte de mi cartera de inversión?

La respuesta se la damos de inmediato: no. Los commodities en sí mismos no generan riqueza y su condición de refugio ante mercados volátiles es cuestionable. Ah… y tampoco serían un buen antídoto contra la inflación.

Si un inversionista compró lingotes de oro hace 10 años y no los tocó a lo largo de ese período, hoy seguirá teniendo la misma cantidad física del metal. Pero no necesariamente valdrá más que cuando fue adquirida, por una razón muy simple: el oro, en sí mismo, no produce nada; no genera un flujo de dividendos como ocurre con las acciones de las compañías; los inversionistas en oro solo pueden beneficiarse de una eventual apreciación de capital… que se dará solo cuando hay más personas dispuestas a comprar que a vender; si hay demanda por el oro, su precio sube, y si no la hay, su precio cae.

El World Gold Council, que agrupa a 30 empresas mineras del mundo, estima que a lo largo de la historia se han extraído en torno a 200,000 toneladas de oro. Dado que es virtualmente indestructible, esto significa que casi todo este metal sigue existiendo de una forma u otra. Al transformar todas esas toneladas en un cubo, la sorpresa es que solo mediría 22 metros en cada lado.

Sin embargo, tomando el precio actual del oro el valor de este cubo superaría los ¡US$12,8 trillones! (millones de millones). Con ese monto se podría comprar el 100% de las acciones de Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook y Tesla, todas juntas. Quedaría un remanente de US$4,6 trillones, que podrían utilizarse para crear una cartera de renta inmobiliaria conformada por 15 millones de departamentos para arrendar.

¿Qué opción elegiría usted?, ¿Todo el oro del mundo?, ¿Qué después de 50 años seguirían siendo las mismas 200.000 toneladas, sin haber producido nada extra? o ¿comprar esas seis compañías más los 15 millones de departamentos para arriendo?

¿Le parece ridícula la comparación? Quizás deba empezar revisando si está justificado económicamente el tremendo valor que los compradores de oro le han asignado a su stock actual.

-El autor es socio de Capital Advisors