Niñez a la deriva

SEÑOR DIRECTOR

Preocupación, incertidumbre y desprotección son lo que atraviesan muchas niñas y niños que han llegado desde el extranjero, junto a sus padres o cuidadores, en busca de una mejor vida. Y es que a algunas/os, el Estado de Chile no les brinda ninguna clase de protección. Por ejemplo, según la información publicitada por la autoridad migratoria, niñas y niños con ingreso por paso no habilitado no pueden acceder a la visa creada especialmente para ellas y ellos, a pesar de que las decisiones migratorias de padres y madres no deberían repercutir en la protección que el Estado debe darle a los niños y niñas.

Por cierto, no es raro ver que luego de un proceso judicial -necesario para presionar a la autoridad a otorgar el visado temporario en casos como el mencionado- existan problemas adicionales para materializarla, debido a que no se consigue el estampado electrónico en el sitio web de extranjería, condición necesaria para la entrada en vigencia de la visa y regularizar la situación de la niña o niño. ¿Quién responde frente a esta situación? Nadie.

Algunas instituciones hemos agotado todas las vías para solucionar este “pequeño gran problema” que afecta, por ejemplo, a una de nuestras patrocinadas menor de edad, y no hay nadie de parte de la autoridad que responda, dejándola en una suerte de limbo respecto a su situación migratoria. El fin de semana recién pasado celebramos el día de la niñez, pero ¿es un día de celebración para todas y todos las niñas y niños que habitan Chile?

Nicolás Piddo Díaz

Francisca Vargas Rivas

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP