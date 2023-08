No es falta de oportunidades, es falta de voluntad

SEÑOR DIRECTOR:

Nos causaron extrañeza las palabras del ministro Cordero respecto a la necesidad de capacitar a quienes ingresen a la Administración, pues, como señaló el contralor general, el Centro de Estudios de la Administración ha prestado capacitación gratuita a los funcionarios o autoridades que lo requieran. Así ha ocurrido en el pasado.

Pero, a la vez, lo que más llama la atención es que no se dé cuenta de que la misma Administración tiene en su corazón una entidad denominada Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública, la misma que al comienzo de este periodo presidencial iba a velar por mejorar estándares de contratación de parientes, la cual tiene como una de sus funciones “desarrollar otras actividades de asesoría directamente relacionadas con el objetivo específico de esta Comisión y que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.

No cabe ninguna duda que dentro de esas actividades se encuentra el realizar capacitaciones en materias tales como probidad, transparencia, regulación de conflictos de interés, entre otras, lo que incluso consta en la página web de la propia Comisión, siendo realizado por quienes suscribimos esta carta en los periodos en que nos correspondió dirigir dicha institución, participando de tales jornadas de capacitación altos directivos de la Administración desde 2008 hasta 2021.

A ello se agrega la encomiable labor desarrollada por el Servicio Civil desde 2016, dirigida a la creación de códigos de ética institucionales, los cuales deben ser conocidos por todo quien ingrese a la Administración.

Por todo lo dicho, cabe señalar una obviedad que pareciera olvidada, pues no se requiere capacitación alguna para no cometer “errores”, sino que un examen de conciencia mínimo, máxime cuando está en juego no solo la integridad pública, sino que también la confianza en las instituciones.

Alberto Precht Rorris

Gonzalo Guerrero Valle

Abogados, ex directores ejecutivos Comisión de Probidad y Transparencia Administrativa