¡No más terror!

SEÑOR DIRECTOR

Le escribo con mucha preocupación. Esa que hace recordar lo peor y más oscuro de nuestra historia contemporánea. Me doy cuenta de que hay una parte influyente de nuestra sociedad que vuelve a impulsar la -que deberíamos desechar- “Campaña del Terror”.

Lo anterior, a propósito de la entrevista hecha por La Tercera a Sebastián Edwards. Un personaje que -hablando desde Estados Unidos- intenta generar alarma: “reafirmo mi análisis anterior. Chile va camino de regreso a sus orígenes”, aseguró en la entrevista.

El señor Edwards asegura que viene un panorama oscuro para Chile, luego de los resultados en la Constituyente. Dice que será ese órgano el responsable de la debacle nacional. No existen responsabilidades que su sector pudiera tener en el descontento ciudadano y su efecto en estas elecciones.

No solo no acepta la derrota de su sector, sino que prefiere culpar a los “adversarios” antiguos y a los nuevos. Cual hechicero predice el futuro nefasto para Chile: “estar en la mitad del grupo de países latinoamericanos, entre Ecuador y Costa Rica”, aseveró. Nuestro país no necesita terror.

Quiero recordarle a Sebastián Edwards que Chile jamás podrá ser como ninguna otra nación. Este país es único en el mundo. Es el primero que decidirá su destino con una convención paritaria y con participación de todos sus pueblos.

Jorge Wasyluk

Periodista