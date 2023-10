SEÑOR DIRECTOR:

Son miles los artículos, videos e historias que han circulado tras los horribles y condenables ataques cometidos por Hamás en territorio israelí. Sin embargo, preocupa lo poco que se ha condenado el sufrimiento que la respuesta de Israel está generando en la población de Gaza, donde la gran mayoría de sus habitantes no son más que otras víctimas directas de las acciones del grupo terrorista.

No cabe duda alguna de que Israel tiene el derecho y el deber de defender a su población. No obstante, eso no le da la libertad para bombardear indiscriminadamente a la población civil palestina, tal como han denunciado distintos organismos internacionales. Hospitales, escuelas, barrios y refugios completamente destruidos, han dejado más de 3.000 muertos, muchos de los cuales son niños, mujeres y adultos mayores. Esto, sin contar a los más de 10.000 heridos que colapsan los hospitales locales, ni las víctimas de los últimos ataques perpetrados en múltiples ciudades de Cisjordania, donde israelíes, habitantes de asentamientos ilegales, han salido a atacar a ciudadanos con total impunidad.

Esta crisis humanitaria a raíz de las decisiones de unos pocos, requiere de nuestra mayor condena y preocupación. En la guerra no todo vale. Una cosa es responder a quien te ha atacado y otra muy distinta es arrasar desproporcionadamente con todo aquel que se cruce en el camino. Es por esto que no nos confundamos: independiente del color político, no podemos ser indiferentes a esta tragedia humana. La condena hacia los ataques a inocentes debe ser absoluta y sin matices, de donde quiera que provengan.

Aníbal Abogabir