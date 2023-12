No sorprende

SEÑOR DIRECTOR:

Luis Castillo, uno de los beneficiados por los indultos a los mal llamados “presos de la revuelta”, fue detenido por delito de secuestro. ¿Debería sorprendernos su reincidencia en delitos violentos? La respuesta es un rotundo no. Castillo tenía un amplio prontuario delictivo. Es más, en su momento, Gendarmería señaló que tenía “alto compromiso delictual”, por lo cual recomendó no indultarlo. Sin embargo, lo anterior no fue impedimento para su liberación.

Para el Presidente Boric, Castillo y otros beneficiados con similar historial delictivo “no son delincuentes”. ¿Seguirá pensando lo mismo en este caso?¿Aún creerá que con su liberación le hizo un “bien a la patria”?

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado