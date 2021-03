En 2019, Andrónico Luksic cumplió 65 años. La presidenta de las AFP, Alejandra Cox, ha propuesto que el Estado le otorgue $32 millones como regalo de cumpleaños atrasado y ha generado un sorprendente apoyo. ¿Nos volvimos locos?

La propuesta de Cox es concederle una pensión igual a la línea de pobreza ($170 mil) a todos los adultos mayores, sin excepción. Esta propuesta para alguien como Luksic (hombre de 67 años) tiene un costo total para el Fisco de aproximadamente $32 millones. El precandidato Mario Desbordes va más allá y propone una pensión tres veces mayor. Es evidente que esta política es mala desde el punto de vista redistributivo, pero además es insostenible fiscalmente, es distorsionadora, y es innecesaria.

¿Por qué es insostenible? Chile está envejeciendo aceleradamente y la proporción de mayores de 65 años se va a duplicar el 2050. Hoy, una pensión universal igual al salario mínimo comprometería 1 de cada 4 pesos de la recaudación fiscal. En el 2050 será necesario destinar 1 de cada 2 pesos recaudados. [i] A ello hay que agregar la presión de gasto en salud que generará el envejecimiento de la población (el gasto en adulto mayores es tres veces mayor al del resto de la población) y el pago la deuda pública actual que es un 38% del PIB. La economista Claudia Sanhueza afirmó que Chile tiene los recursos para una pensión universal, lo que puede ser cierto hoy, pero no en el mediano plazo.

Por su parte, la economista Cecilia Cifuentes afirma que la PU no genera desincentivos a cotizar, lo que es un punto a favor de la pensión universal y en contra del actual sistema con su Pilar Solidario. Esto no es del todo cierto. Por ejemplo, supongamos que Juana con su ahorro individual va a financiar una pensión de $418.000. Con una pensión universal igual al salario mínimo, la pensión de Juana casi se doblará y puede querer usar parte de su pensión hoy. ¿Cómo lo hace? Cotizando menos. El pilar solidario no distorsiona la decisión de Juana, pero sí lo hace la pensión universal.

La directora de Espacio Público, Andrea Repetto, afirma que las pensiones deben impedir que las personas enfrenten pobreza en la vejez y que la pensión universal logra ese objetivo. El pilar solidario también consigue ese objetivo, haciendo innecesaria la pensión universal. Como bien afirmó el experto previsional de la OECD, Pablo Antolin, la Pensión Básica Solidaria es equivalente a una pensión universal. Todo quién la necesita, la recibe. Argumentar, por un tema semántico, que la focalización no la hace universal es equivalente a decir que una salud publica gratuita no es un beneficio universal, ya que solo lo recibe quién enferma. El pilar solidario asegura que en Chile todos tengan el derecho a un ingreso mínimo en la vejez igual a la Pensión Básica Solidaria.

El Pilar Solidario es un instrumento más versátil que la pensión universal propuesta. Si creemos que la distorsión generada por éste es muy grande, basta con aumentar la Pensión Máxima con Aporte Solidario para disminuir la distorsión. Si no asegura un estándar de vida suficiente, basta con aumentar la Pensión Básica Solidaria. Si no nos gusta la herramienta de focalización, actualicémosla usando datos administrativos del SII. Además de esta mayor versatilidad, si los niveles de ahorro siguen aumentando, el Pilar Solidario es fiscalmente sostenible.

Al ser consultada sobre la pensión universal, la exministra Alejandra Krauss afirmó que nadie podría estar en contra de una propuesta de esta naturaleza. Discrepo.

[i] Los supuestos de la proyección son que el salario mínimo crece a la misma velocidad que el PIB per cápita, lo ha hecho más rápido en los últimos 30 años, y que la recaudación fiscal como porcentaje del PIB se mantiene, la que se ha mantenido constante en los últimos 20 años alrededor de un 21% del PIB.