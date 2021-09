Nuestra historia y el Estado

Por Adolfo Ibáñez Santa María, Academia Chilena de la Historia

En su columna del lunes pasado Hugo Herrera se apoyó en el “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX” del eminente historiador Mario Góngora para destacar la primacía que él sostiene que debe dársele al Estado. El problema es que dicho “Ensayo” es el menos pertinente para defender esa tesis. En dicho texto Góngora comenzó haciendo una declaración de principios: el Estado chileno había creado la nación, afirmación que no sustentó luego a lo largo de su libro. Solo la reiteró brevemente a las pocas páginas y la empleó finalmente para cerrarlo.

Es necesario conocer el contexto que lo llevó a esa publicación. Don Mario respaldó a las FF.AA. en 1973. La Declaración de Principios que publicó el Gobierno Militar seis meses después lo entusiasmó. Sin embargo, la política desestatizadora, centrada en lo económico, lo fue desilusionando crecientemente. Y el golpe de gracia lo constituyó la Ley de Universidades promulgada el 30 de diciembre de 1980, que abría la puerta a la creación de nuevas entidades y modificaba el férreo marco estatal que las regía. Tres días después, el 2 de enero, en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, nos reunimos un grupo de profesores a comentar esta tremenda noticia. En el centro del corrillo don Mario no podía contener su desilusión y, más aún, el amargo momento que vivía. Para él el Estado era una entidad máxima e intocable. Le resultaba inaceptable que esa orientación desestatizadora hubiera llegado a las instituciones a las que había dedicado su vida. Entonces nació su “Ensayo”. Escrito con desilusión y amargura, no pudo menos que comenzarlo con la declaración de principios que ya mencioné. Sus páginas solo nos muestran a continuación una visión histórica vivaz, pero no conectada a su declaración de principios, deteniéndose en numerosos aspectos poco conocidos, pero interesantes y muy apreciados por él.

Para respaldar su adhesión al Estado como ente máximo de la vida nacional, citó al conocido intelectual inglés de fines del siglo 18, Edmund Burke, que defendía al Estado como la máxima creación política de su nación. Lo que no comprendió don Mario fue que el concepto de Estado defendido por Burke era muy diferente del que él quería defender. Para el inglés se trataba de un orden bueno, logrado a través de siglos, de origen cultural y vaciado en instituciones, que vinculaba a las generaciones pasadas, presentes y futuras.

En cambio, el Estado de don Mario era el conjunto institucional y administrativo que había comenzado a montar a fines del siglo 18 la Monarquía con la elite ilustrada. A raíz de la Independencia este Estado debió bregar contra la cultura nacional incapaz de organizar un sistema democrático ni con orden ni con libertad, asunto que el mismo don Mario corroboraba al citar al Presidente Santa María sosteniendo, lo mismo que Portales sesenta años antes, que había que imponer el sistema democrático a contrapelo de la idiosincrasia nacional. Esto significa que la nación era no solo preexistente sino, además, tan consolidada que era dura de cambiar.

Lo que sí se ha intentado con relativo éxito desde el siglo XIX es transformar un Estado monárquico en otro republicano. Y para alcanzar este fin, las instituciones que menciona Hugo Herrera: universidad, escuelas, Fuerzas Armadas y burocracia sí han sido importantes. Pero es solo un cambio de giro, no una creación de la nación.

También Hugo Herrera pretende respaldarse en Góngora cuando afirma que el liberalismo y la subsidiariedad corroyeron al Estado, que el individualismo y el mercado apuntaron a desintegrarlo afirmando, de paso, ¡ojo con esta argumentación!, que no existirían seres humanos anteriores a la comunidad política (el Estado). Y de aquí desprende que, si el Estado configuró a la nación, la crisis del Estado sería una crisis (¿terminal?) de la nación. ¿Se puede sostener que las naciones existen solo porque un Estado las tutele? ¿Solo un Estado puede generar un pueblo en su sentido político? La lógica indica que es al revés.

Hay que dejar tranquilo a Góngora y enfrentar con argumentos y realidades la polémica actual sobre el papel del Estado.