Nueva Constitución, una terapia para Chile

Gonzalo Valdés es Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello

En el plebiscito, la opción Apruebo ganó con el 78% de los votos. Una victoria tan aplastante que requiere una interpretación fuera de lo normal. Todo indica que la votación no fue entre izquierda y derecha, o jóvenes y viejos; el Apruebo arrasó en casi todas las categorías. El clivaje principal fue entre románticos y prácticos.

El plebiscito, más que una pregunta sobre un texto jurídico fue sobre participar o no en una terapia grupal a escala nacional. Imagine un matrimonio que siempre discute durante las comidas. Como terapia de pareja, deciden construir una nueva mesa. La idea es cambiar el lugar de encuentro, partir de nuevo la relación. El resultado no será “la mejor mesa”, ya que la mayoría de los matrimonios no son expertos en carpintería. En vez, la construcción requiere coordinación, trabajo en conjunto y va a generar nuevos recuerdos. Así, lo importante no es la mesa, es la construcción.

Para las personas prácticas lo fundamental es la mesa, cambiar la Constitución es alterar un texto codificado que determina las reglas jurídico-políticas. Y para las personas románticas lo importante es el proceso; cambiar la Constitución es una intervención para reparar heridas y terminar conflictos.

Así, el 78% de Apruebo es explicado por la suma del grupo de románticos (de izquierda y derecha) y del grupo de prácticos de izquierda. Los jóvenes, también hay que decirlo, son más románticos que los mayores. Solo los prácticos de derecha votaron Rechazo. Para este grupo, la complejidad de la Constitución y su importancia hacen que la terapia sea costosa y riesgosa.

Bajo la lógica terapéutica se entiende la falta de liderazgos y de un petitorio, la demanda por paridad, por incluir pueblos originarios y la exclusión de políticos de carrera de las marchas e imágenes. También explica por qué no se copió la Constitución de un país admirado; una alternativa rápida, eficiente, y de fácil implementación. No se trata de cambiar la mesa, se trata de construir una en condiciones de igualdad. La conceptualización también permite distinguir los problemas que se avecinan, para poder evitarlos.

En términos de terapia, el éxito depende de que los chilenos se vean reflejados en los constituyentes y que exista un resultado emocionalmente atractivo. La hoja en blanco es un buen inicio como terapia siempre que ésta sea llenada. Las tablas y clavos se compran para hacer una mesa y no para dejar los materiales tirados. Pretender escribir una Constitución minimalista es un error a nivel de terapia.

También, el sistema electoral que regirá para el plebiscito es un problema, ya que naturalmente serán electos los políticos actuales y retirados. Los políticos tendrán la tentación de enfocarse en lo que más les importa: la distribución el poder, arriesgando generar apatía en la población. De nuevo, el objetivo es hacer una mesa, no tapar el techo (por mucho que sea relevante taparlo).

A nivel práctico, si el resultado es una Constitución mal estructurada o una en que no se evita la tiranía de la mayoría y la tentación de gastar lo que no tenemos, tarde o temprano caeremos en problemas estructurales. La Constitución juega un rol central a nivel jurídico-político y por eso tiene que estar bien hecha.

Quizás el camino sea incorporar ambas visiones en la Constitución, como lo hace la de Estados Unidos. El texto, contrario a lo que muchos piensan, no consiste solo en la Carta de Derechos (Bill of Rights), sino que incluye largas y aburridas Leyes Federales Constitucionales. La sección poética (“We the people…”) es la que la gente valora, y la legal es fruto de la lucha por el poder. La sección poética influye directamente en la interpretación de las leyes que hace la Corte Suprema, haciendo que sea el corazón de la Constitución y no un simple adorno.

A nivel jurídico-político se pueden hacer muchos cambios, pero difícilmente cubrirán la parte emocional. Esta parte, hay que decirlo, no puede ser llenada por políticos. La nueva y flamante Convención Constitucional podría llenar de poesía la nueva Constitución, transformándose en su corazón al obligar a los jueces a interpretar el texto legal a la luz de lo escrito.

No nos quedemos solo con este triunfo del Apruebo o con la idea de una nueva Constitución por sí sola. Hay que seguir trabajando para que este proceso funcione.