Nueva fecha para el plebiscito

SEÑOR DIRECTOR

No resulta fácil posponer un sueño tan anhelado por millones de chilenas y chilenos: una nueva Constitución verdaderamente democrática. Pero los tiempos que vivimos superan todo lo que habíamos conocido y la incertidumbre sobre los costos de esta pandemia -en vidas humanas, empleos, etc.- es cada día mayor. Por ello debemos aceptar con paciencia y humildad que el proceso constituyente para gestar una nueva Constitución antes del término del mandato del Presidente Piñera ya no será posible y que, si el desarrollo de los acontecimientos así lo permite, el plebiscito será el 25 de octubre.

En tiempos como estos debemos concentrarnos, como país, en afrontar de la mejor manera posible esta emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestra historia reciente. Es fundamental reforzar la estabilidad y gobernabilidad pero también es crucial que el Estado apoye enérgicamente a los grupos más vulnerables que, como siempre, serán los más afectados. En especial, las mujeres jefas de familia que, además, son cuidadoras de ancianos y niños.

Dentro de toda la incertidumbre que vivimos, el pacto democrático apoyado por los partidos para mantener la realización del plebiscito fue resguardado y esa es una buena noticia que nos da tranquilidad para concentrarnos, en los próximos meses, en superar esta crisis sanitaria minimizando al máximo sus costos sociales.

Alejandra Zúñiga-Fajuri

Universidad de Valparaíso

Miembro de la Ex-Comisión Técnica Constituyente