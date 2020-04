“Nueva normalidad”: es clave no perder el foco de la estrategia

Transcurridos 55 días desde que apareció el primer caso de Covid-19 en el país, los resultados desde un punto de vista epidemiológico son hasta aquí satisfactorios, sin saturación de camas UCI y cuando por primera vez el número de pacientes recuperados ha superado el número de enfermos activos. Tal circunstancia parece indicar que se está consiguiendo un cierto aplanamiento de la curva, lo que naturalmente es una buena noticia para el país, pero que debe ser tomada con cautela.

Estas cifras más alentadoras probablemente incidieron en el gobierno para que echara a andar una nueva fase, con retorno gradual de los colegios a clases presenciales, el regreso de empleados públicos y la reapertura escalonada del comercio, en particular centros comerciales, lo que comunicacionalmente se instaló como “nueva normalidad”. La estrategia, sin embargo, no logró los efectos esperados, y en vez de elogios y apoyos transversales, se levantaron críticas no solo de los gremios fiscales, sino también desde el ámbito científico así como de alcaldes, quienes alertaron que este plan resulta prematuro -en momentos en que la pandemia está en plena expansión, especialmente en zonas más populosas de la Región Metropolitana-, pudiendo inducir a una peligrosa sensación de relajamiento en la ciudadanía, al recibir la equívoca señal de que lo peor ya había pasado.

Aun más complejo resultó el que desde el interior del propio gobierno surgieran discrepancias en torno a la estrategia a seguir. Los fuertes y sorpresivos cuestionamientos del ministro de Salud al hecho de que se hayan cerrado los colegios -algo que calificó de un “grave error”, porque entre otros aspectos dejó a muchos niños sin recibir sus vacunas- causaron natural desconcierto, lo que incluso motivó que el ministro de Educación tuviera que salir al paso de dichos cuestionamientos. Tampoco fue una buena señal que el Consejo Asesor Covid -instancia asesora del Ministerio de Salud- declarara que no fue consultada acerca del retorno gradual de los empleados públicos y que no compartía dicha decisión, si bien con posterioridad matizó esta postura.

Estos episodios -a los que habría que añadir los constantes zigzagueos de la autoridad de Salud en torno a la cantidad de ventiladores mecánicos con que contará el país-, abrieron preocupantes grietas en lo que hasta ahora había sido una estrategia consensuada y eficiente. Las cuarentenas preventivas, inicialmente criticadas por algunos sectores al estimarlas insuficientes, probaron ser efectivas, combinando la protección de la salud con la necesidad de no ahogar por completo la economía, lo que terminó siendo asimilado por la ciudadanía.

La sensación de descoordinación y falta de unidad de criterios que surgió en los últimos días puso en riesgo un activo fundamental en la estrategia seguida hasta ahora: la existencia de una sola voz. Ésta resulta fundamental porque de lo contrario se genera confusión en la ciudadanía y debilita los niveles de adhesión a las instrucciones que entrega la propia autoridad. Es grave que la autoridad sanitaria cuestionara el cierre de los colegios, y que deslinde la responsabilidad de no contar con niños vacunados, en circunstancias que esa es tarea indelegable del Ministerio de Salud, el cual debió haber ideado las fórmulas para no suspender las vacunaciones.

El gobierno debe ser muy cuidadoso con las señales que envía a la ciudadanía, tal que el querer recuperar la “normalidad” no debe llevar a apresurar medidas ni a dar la sensación de exitismo. Si algo parece quedar en claro es que a la par de buenas medidas sanitarias, es indispensable contar con un mensaje comunicacional consistente; ambos aspectos son las dos caras de una misma moneda; si alguno de ellos falta o no funciona bien, la estrategia como un todo fallará.

Por ello ha sido importante que hacia fines de esta semana el Presidente de la República diera un giro y ahora busque instalar el concepto de “retorno seguro”, con un tono más sereno y propositivo. Manteniendo los objetivos de que distintas actividades vayan regresando escalonadamente, ha dicho que ello se hará después del “peak” de la enfermedad , y que ahora es tiempo de empezar a preparar las estrategias para ello. La delicada fase que se inicia no puede permitirse desorden ni confusión.