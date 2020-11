Nuevo alto mando de Carabineros

No es habitual que la conformación del alto mando en las instituciones uniformadas genere mayor preocupación y expectativas en la ciudadanía. Aquello ha sido distinto con ocasión de la reciente configuración de la cúpula de Carabineros para el año 2021, luego de que el Presidente de la República cursara el decreto supremo que lo determina.

Hay una serie de razones para explicar este nivel de repercusión. En efecto, en los días previos se especulaba sobre la permanencia del General Director de la institución, fuertemente cuestionado por la oposición a raíz de polémicas actuaciones de la institución en el control del orden público; incluso algunas declaraciones recientes del ministro del Interior, en un tono algo ambiguo, contribuyeron a alimentar dichas especulaciones. Lo cierto es que el Mandatario, haciendo uso de sus exclusivas facultades, decidió la mantención del General Director -en el evento no probado que hubiere tenido dudas- y junto con ello dio curso al cuerpo de generales que le acompañará en su tercer año de gestión institucional. Hay coincidencia en que el nuevo subdirector posee la experiencia necesaria para tomar el mando de la institución en caso de que el actual General Director tuviera que dejar anticipadamente el cargo, lo que es sano para la estabilidad de Carabineros.

Se ha sostenido unánimemente que, más allá de las vastas responsabilidades del mando de Carabineros en lo que se refiere a la seguridad y orden público, se agrega la urgencia de una reforma estructural de la principal policía del país. En este encargo, más allá de las decisiones radicadas en el Ejecutivo y Legislativo, la colaboración activa y voluntad de la fuerza de seguridad es de la esencia e indispensable. Cabe esperar que los ascensos y distribución de funciones tengan esta tarea como norte.

Es del todo esperable que a la hora de la configuración del nuevo mando policial, el gobierno haya tenido a la vista la inmensa tarea reformadora que viene por delante, la que será de largo aliento. El subsecretario del Interior declaró que el mando 2021 constituía un punto de inflexión en la reforma, por lo que se esperaría un actuar concordante con ello. Las primeras señales parecen ir en esa dirección. El nuevo cuerpo de generales contaría con un perfil más proclive a los cambios y modernización que requiere la institución -un área fundamental será compatibilizar mejor las operaciones policiales con estándares de derechos humanos-, lo que puede facilitar este proceso de reformas.

Carabineros cumple una labor insustituible en la cautela y garantía de dar seguridad y eficacia al derecho; cada vez que ello se pone en duda, el país se tensiona peligrosamente. Con el nuevo alto mando ya conformado, no hay razón para seguir postergando los cambios que la institución requiere, indispensables para recobrar la confianza ciudadana en la institución. Las reformas deben ser con Carabineros, y no en su contra, lo que requiere de voluntades múltiples. Las propuestas ya están escritas en diversos informes, por lo que no iniciar esta tarea carece de toda justificación.