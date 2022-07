Nuevo royalty: ¿Cómo cuidamos el liderazgo mundial de Chile?

Por Evelyn Sepúlveda, abogada, socia MBC Abogados

El gobierno finalmente presentó las indicaciones al proyecto de royalty, actualmente en discusión en el Senado, estableciéndose un nuevo tributo para la gran minería con un componente ad valorem que puede llegar al 7%, más otro variable con tasas que van entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional (para precios entre US$ 2 y US$ 6 Cu/lb), y cuya progresión depende del precio internacional del cobre.

Sorprende que se continúe planteando un sistema dual con un componente ad valorem tan elevado en comparación con otros países mineros, que además de ser regresivo y afectar en mayor medida a los proyectos con mayores costos, nos llevaría a ser uno de los países con mayor tributación del mundo, afectando nuestra competitividad.

Por ejemplo, en el caso de nuestro vecino, Perú, el segundo país productor de cobre del mundo, solo cuando se excede cierta rentabilidad y la regalía variable es mayor al 1% de las ventas, se comienza a pagar un monto variable en reemplazo del anterior, no son cobros adicionales.

El proyecto chileno, en cambio, propone que sea adicional, con tasas que pueden llegar al 36% en función del precio del cobre y no de la rentabilidad del proyecto, aunque aplicado sobre la renta operacional. Esto, en conjunto con todos los demás impuestos que paga la minería, y los que podría llegar a pagar si se aprueba el proyecto de reforma tributaria presentado hace unos días por el gobierno, podría llevar la carga tributaria al 40% antes de distribuir las utilidades a los socios, y cercana al 60% post distribución, con el precio promedio proyectado por Cochilco de US$ 4,4.

¿Cuánto se reduce nuestro atractivo frente a Perú, Australia, Canadá? Es razonable dialogar sobre tributos que apoyen la agenda social y que graven una actividad que implica la extracción de un recurso natural que no es renovable, pero este royalty resulta preocupante.

Además, será muy importante cuidar la coherencia que debe existir entre las distintas iniciativas legales que se están tramitando, pues el proyecto de reforma tributaria elimina la rebaja del royalty, hoy establecido en la Ley de la Renta, para efectos de aplicar el impuesto corporativo, pero no los impuestos establecidos en otras leyes, como sería el nuevo royalty, con lo que no se produciría una doble tributación si se aprueban ambas leyes, con los ajustes que sean necesarios. No obstante, si solo se aprueba la reforma tributaria y no la nueva la ley del royalty, y no se tiene en consideración este tema, este efecto sí se puede producir.

Para cerrar, una consideración adicional. Las indicaciones presentadas por el gobierno no solo incrementarán la carga tributaria de la gran minería, sino también de la mediana minería, porque amplían la base sobre la cual se aplica el royalty para todos, dejando fuera la posibilidad de rebajar de su base el gasto por depreciación y otros gastos diferidos propios de la industria, efecto que no ha sido comentado por el gobierno.

Esperamos que se revise esta propuesta y se llegue a una fórmula que permita a Chile seguir teniendo una minería competitiva, que aporta desarrollo, especialmente a las regiones.