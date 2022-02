Obstáculos a la deliberación constitucional

Por Amaya Álvez, convencional constituyente D20 y vicepresidenta adjunta

La Convención Constitucional entra en tierra derecha. El desafío al que nos enfrentamos es quizás incluso mayor al que asumimos en julio del año pasado: debemos aunar las fuerzas y esfuerzos necesarios para entregar al pueblo de Chile y sus diversas naciones un texto constitucional que responda a las demandas que impulsaron el proceso constituyente en octubre de 2019.

¿Cómo llegar a puerto? Quizás parte de la ruta más ardua ya la navegamos. Desde la redacción del reglamento general surgieron una serie de principios rectores: plurinacionalidad, paridad de género, respeto a los derechos humanos, entre otros. Y en la deliberación en comisiones, estos principios han sido traducidos en normas que plantean el desafío de producir un texto coherente, producido por múltiples voluntades.

Quiero invitar a todas y todos los convencionales, incluyéndome, por cierto, a dejar a un lado dos sentimientos: el temor y la temeridad, que a veces nos inundan y pueden hacernos naufragar. No hay sobrevivencia civil de nuestra comunidad política que no pase por un nuevo texto constitucional, legitimado por la deliberación en este año de trabajo y ratificado por la ciudadanía. Tengamos presente los costos de un naufragio antes de caer en estas dos actitudes que imposibilitan el debate.

Hay grupos en nuestra comunidad política que aún se resisten al cambio constitucional. Que en vez de dialogar invocan incertezas o miedos del pasado, de los momentos difíciles en nuestra historia donde nos hemos dividido políticamente entre una derecha que resiste el cambio y una izquierda transformadora, y a veces impaciente. Por eso, invito a quienes defienden la antigua Constitución a que se den cuenta que el orden instaurado es visto por la mayoría como privilegio e injusticia. Invito a no tener miedo, sumarse al trabajo y no torpedear la deliberación.

Pero el miedo que dificulta la deliberación también abunda en las fuerzas que están detrás del cambio social. En las izquierdas de la Convención existe un temor a la democracia que estamos forjando. Este miedo se expresa en la desconfianza a mandatos constitucionales al futuro Ejecutivo y al legislador. Nos paralizamos porque queremos todo y no podemos tenerlo ahora. No porque no haya tinta suficiente, sino porque tenemos que confiar en la democracia y dejar espacio político a generaciones presentes y futuras. La nueva Constitución no debe ser tramposa, sino abierta al cambio democrático.

Abrámonos a la deliberación de forma colectiva para construir una nueva Constitución, con diversidad e inclusión, plurinacionalidad, democracia representativa, con derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, con respuesta a las injusticias históricas hacia los pueblos originarios, y a las demandas de las regiones. Recordemos que estamos diseñando una estructura constitucional, y el contenido de la vida política de nuestra comunidad lo escribiremos todas y todos en los capítulos que seguirán a este nuevo pacto social.