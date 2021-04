Oportunidades del banco integrado del suelo público

SEÑOR DIRECTOR

La carta del jefe de la División Técnica del Minvu publicada ayer permite una reflexión:

El Estado invierte $270 mil millones en un Banco de Suelo, para dar respuesta a quienes no tienen vivienda, priorizando la oferta sobre la demanda: aporta el predio, construye (licita) y “obliga” al beneficiario a aceptar el lugar, entregando un subsidio. ¿Por qué no potenciar la demanda con medidas ya conocidas, haciendo competir a la oferta para beneficio del adquirente? Bien intencionadas asesorías, reportes, academia, publicaciones, estudios, etc., han buscado la solución, sin lograrlo.

Frente a este escenario sería bueno saber: ¿Se evaluaron otras alternativas a predios estatales?, ¿cuáles fueron éstas y por qué se desecharon? ¿Coinciden los usos y densidades con la propuesta del plan regulador comunal? Esto, porque posteriormente es el municipio el que se hace cargo de la provisión de los servicios necesarios, un costo que no suele considerar la decisión de instalación. ¿Se consideró que este tipo de acciones incentiva las “tomas”, y cómo se reaccionaría ante este escenario?

Esta gestión “inmobiliaria” del Estado, genera competencia desleal con personas acogidas al Programa de Subsidio, así como competencia desleal con los desarrolladores privados, dependiendo del gobierno de turno (¿ex Cormu?). Éste podría vender lotes en mejores condiciones que los particulares. Recordemos que los gobiernos cambian.

Felipe Cádiz Bouch