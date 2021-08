Otra forma de ver el royalty minero

SEÑOR DIRECTOR

Una importante razón por la que el royalty minero se debe aplicar sobre las utilidades es que los yacimientos tienen muy distinto contenido de cobre y otros minerales en una tonelada de tierra mineral. Por lo tanto, para el Estado la valorización de este recurso es diferente dependiendo de ese contenido; si es alto, el Estado tiene derecho a recibir una parte mayor; si es bajo, tiene derecho a recibir una parte menor.

Un royalty sobre ventas no es coherente con esta realidad geológica, porque grava por igual a todos los yacimientos en base a sus ventas. Supongamos que a una minera le cuesta US$ 3,0 dólares sacar de la tierra una libra de cobre, y a otra le cuesta US$ 1,8 dólares. La conclusión es que el valor de una y otra libra como justa compensación al Estado es diferente. El caso es que los costos de sacar y convertir en producto vendible una y otra libra es muy distinto, y ese costo lo asume la compañía minera.

Si al Estado le corresponde un derecho a recibir una parte de ese valor, lo que es justo es que ese derecho sea proporcional al valor del mineral que le pertenece antes de que se extraiga, que vale más o menos dependiendo del contenido de mineral en una tonelada de tierra y de sus impurezas. De esta manera, el único royalty justo es aplicarlo sobre las utilidades, como está actualmente en la ley, que entrega al Estado el impuesto específico de la actividad minera, que crece en sus tasas favoreciendo más al país y al Estado al crecer el margen operacional minero, lo que ocurre si su mineral geológicamente es más valioso.

Hago un llamado al Senado para considerar esta realidad, que tiene la fuerza de ser geológica, por tanto, científica. Creemos empleos, bienestar para las familias, encadenamiento y más valor para el país, no lo destruyamos.

Sergio Hernández

Director ejecutivo de Aprimin