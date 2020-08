Palos porque bogas

SEÑOR DIRECTOR

La evidencia es contundente de lo mucho que están perdiendo los estudiantes obligados por la pandemia a pasar un año escolar encerrados en sus casas. Mucho se ha dicho y escrito de la brecha digital, también del capital cultural de los padres, de los espacios y equipamientos de las viviendas. Además, ha sido un tema de preocupación el de los efectos emocionales y sociales de la cuarentena.

Entonces, imagino que todos estaremos de acuerdo en que ojalá podamos salir pronto de esta anormalidad. Que los colegios puedan hacer clases presenciales cuando los riesgos de contagios se aminoren, que los niños puedan compartir con sus compañeros, que los padres puedan salir a trabajar. Para eso es necesario prepararse. Ver en cada comunidad educativa cómo podrá hacerse un retorno seguro, con la flexibilidad también para que haya protección frente al rebrote, es un trabajo enorme que requiere apoyo y orientaciones de la política pública.

Hay alcaldes que ya han anunciado que no habrá clases en todo el año. Probablemente están mirando la realidad de sus comunas y tendrán motivos -a mi juicio anticipados- para tomar una decisión tan drástica. Pero Santiago no es Chile. ¿Cuántas comunas del país están en condiciones de reiniciar las clases porque no hay contagios? El caso de Isla de Pascua ha sido ejemplar y bien hecho.

Si el ministro de Educación no estuviera preocupado del retorno sería una irresponsabilidad imperdonable. Lo raro es que las críticas vengan porque el Ministerio está hace meses preparando el retorno. Que se haya conversado con distintas instancias y actores para recibir información y opiniones, que ya estén los protocolos y que el ministro diga que en cuanto la autoridad sanitaria lo permita, los colegios que quieran podrán recibir a sus estudiantes y los padres que quieran podrán mandar a sus hijos a clases, hoy se considera una presión indebida por parte del Colegio de Profesores y se arma una polémica completamente artificial. La pena es que hasta en este gran desafío que es de sentido común, no podamos tener una sola voz.

Palos porque bogas y porque no bogas. Ese es el clima que hace tan difícil enfrentar cada decisión.

Mariana Aylwin