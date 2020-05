Pandemia social y el rol de las empresas

Por Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, ONU

El brote de Covid-19 no solo ha generado la más grave crisis de salud en la historia de la humanidad, sino también está afectando de manera brutal la vida de las personas, la cotidianidad, sus fuentes de trabajo, la producción, el comercio y la economía global.

La alta dirección de las empresas, y particularmente los directores y gerentes de las compañías, deben liderar desde sus organizaciones la respuesta a la crisis, debido a su alta capacidad de influencia sobre la compañía, sobre la comunidad empresarial, sobre los gobiernos y sobre la sociedad entera.

Pacto Global de Naciones Unidas ha llamado a los líderes empresariales del mundo a repensar su forma de hacer negocios y ha señalado su liderazgo como palanca para acelerar cambios positivos. Se les insta a fijar objetivos empresariales inspirados en los Diez Principios del Pacto Global, porque ello garantiza la atención de los más vulnerables sin desatender los objetivos del negocio, y en la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de un estudio que venimos realizando, hemos conocido los esfuerzos que están llevando a cabo muchas empresas para combatir no solo la pandemia sanitaria, sino también la pandemia social y económica que nos afecta. Existe conciencia que para mantener la continuidad de las operaciones se debe garantizar la máxima seguridad a las personas, velar por el bienestar de los colaboradores e incorporar todas las medidas sanitarias en los espacios de trabajo. También se sabe de la importancia de apoyar a cada uno de los proveedores y a toda la cadena de valor.

Sin duda, otra de las preocupaciones que acecha al país es la protección al empleo. Si bien en el país hay más de 66.000 empresas que han debido acogerse a la Ley de Protección del Empleo, las empresas de Pacto Global han optado por evitar desvinculaciones, no obstante, muchas de ellas no han podido comprometerse a que no lo harán. De hecho, según estimaciones de la OIT se podrían perder 25 millones de puestos de trabajo en el mundo, mientras en Chile ya hay más de un millón trescientos mil desempleados, la cifra más alta en la última década.

Sin embargo, en medio de esta debacle, al interior de las organizaciones se ha reforzado el sentimiento de solidaridad y empatía social. Incluso en situaciones en que se ha debido quitar beneficios, esto se acuerda y se toma positivamente, ya que se entiende que es por el bien de todos y para poder mantener los empleos.

En definitiva, en medio del peak sanitario del Covid-19, las empresas se encuentran abocadas a resolver los problemas de urgencia e intentando por todos los medios superar la profunda crisis. Hoy el mundo empresarial está dando la pelea a la adversidad y está delineando sus proyecciones y escenarios con liderazgo y esperanza. Así, enfrentamos un desafío histórico de gran magnitud donde superar esta crisis mundial, y esta pandemia sanitaria, social y económica, es y será tarea de todos.