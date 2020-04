Pandemia y emoción

En estos momentos de trágico e incierto futuro, el mundo no sabe qué va a ocurrir en adelante. No entendemos si estamos frente a algo que va a pasar pero no se conoce cuándo. Es el caso de la muerte, por ejemplo.

Ahora se ha hecho público un poema que, originalmente, se atribuyó a un texto del año 1820, en que la pandemia del cólera asoló al mundo. Sin embargo, fue escrito hace poco por una maestra de escuela llamada Kitt O´Meara. Dice, en parte: “Y la gente leyó libros y escuchó/y descansó e hizo arte y jugó/y aprendió nuevas formas de ser/y caviló profundamente/alguno meditaba/alguno rezaba/alguno se encontró con su propia sombra/y la gente empezó a pensar de forma diferente/y la gente se curó/y en ausencia de personas que viven de forma ignorante/peligrosos/sin sentido y sin razón/incluso la tierra comenzó a sanar/cuando el peligro terminó/y la gente se encontró de nuevo/lloraron por los muertos/y tomaron nuevas decisiones/y soñaron nuevas visiones/y crearon nuevas formas de vida/y sanaron la tierra completamente/tal y como ellos fueron curados”.

Respecto al arte que ella evoca, es posible recordar que W. Shakespeare vivió tres pandemias, en las cuales creó sus obras más geniales: El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra. Su vida comenzó en el apogeo del primer gran brote isabelino, en 1563, y en 1564 fueron prohibidas las obras teatrales; luego, en 1580, la pestilencia mató a mucha gente, cesando nuevamente el cultivo del arte. Los teatros permanecieron cerrados por 70 meses. Mucho después, en 1918, la llamada Gripe Española arrasó con 50 a 100 millones de personas. El gran pintor Edvard Munch concibió en esa época “El grito”, una de sus obras más aclamadas. Es importante destacar que Boccaccio, durante la peste negra, escribió, con 10 amigos que huían del flagelo, 100 cuentos que dieron origen a “El Decamerón”. Newton, en su aislamiento por la peste de 1665, descubrió las ideas claves para la teoría de la gravedad.

Hay una reflexión del artista argentino Pedro Aznar que sobrecoge: ”Los gobiernos salen ahora a sostener la economía, subvencionando, recortando impuestos, dando incentivos. La pregunta permanece. Cuando todo esto pase, ¿vamos a seguir permitiendo que todo siga como antes?

Hace poco, Alexis Valdés, destacado escritor cubano, emocionó al Papa Francisco con un poema cuyos fragmentos cito: “Cuando se amansen los caminos/y con el corazón lloroso/nos sentiremos dichosos/tan solo por estar vivos/y le daremos un abrazo/al primer desconocido/y entonces recordaremos/todo aquello que perdimos/y de una vez aprenderemos/todo lo que no aprendimos /extrañaremos al viejo/que pedía un peso en el mercado/que no supimos su nombre/y siempre estuvo a tu lado/cuando la tormenta pase/te pido Dios, apenado/que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. Los textos señalados vuelven a hacer que nuestros corazones se entristezcan, pero también aprendamos a honrar, como se merecen, a todos aquellos que luchan por nosotros, que velan por amigos y desconocidos. Que Dios nos devuelva mejores, como nos había soñado.