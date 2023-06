SEÑOR DIRECTOR:

El reciente anuncio de la reanudación de las obras del proyecto Parque Barón puede ser, sin duda, una buena noticia en una comuna acostumbrada a obras inconclusas y habituada a la escasez de intervenciones concretas en el ámbito urbano. Grandes expectativas existen de que “algo pase” en Valparaíso, y que aquello además signifique una mejora sustantiva -ojalá medible- en la calidad de vida de los y las porteñas, lo que debiera ayudar a revertir el ciclo de deterioro en el que se encuentra la ciudad.

Ciertamente, una obra urbana de alcance paisajístico en el sector muelle Barón, intervención que intenta dotar de un mejor espacio para el uso público a la ciudad, será siempre bienvenida. No obstante, el potencial de posibilidades de recuperación de sectores con altos índices de subutilización, como es El Almendral, no ha sido abordado aún; desatendiendo su potencial de centralidad, las oportunidades propias de su dotación de equipamientos y servicios, como tampoco la acumulación de recursos de valor patrimonial de ese sector histórico. Asimismo, es evidente que no ha sido abordado el borde marítimo como sistema urbano.

En ese sentido, es esperable que este reimpulso no termine con la mera construcción de un parque en un segmento del frente costero, sino que detone, de una vez por todas, un plan de recuperación de la ciudad; que en este sector involucre, al menos, la recuperación de la Bodega Simón Bolívar, pero acto seguido, o en paralelo, plantee desde la necesaria planificación y gestión, lo que podría, debería o sería esperable que sucediera con el barrio contiguo y por lo tanto con la ciudad. El tiempo apremia.

Carolina Peñaloza

Paz Undurraga

Colegio de Arquitectos de Valparaíso