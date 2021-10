SEÑOR DIRECTOR

Con gran satisfacción hemos visto el interés que comienza a despertar la iniciativa de fundar el Partido Socialdemócrata de Chile. Sin embargo, una nota que se publica en el medio que usted dirige (25/10) adolece de una gran imprecisión, pues en ella se indica que “esa es la jugada de un grupo de ex militantes del PPD para volver a incidir en el tablero político”.

Debo aclarar que el partido que se pretende constituir es fruto de la conjunción a la que llegamos, después de largo tiempo y muchas conversaciones, múltiples vertientes del pensamiento socialdemócrata en Chile.

Este nuevo partido es un espacio de y para todos aquellos que creen en un Estado de bienestar, donde la libertad individual se conjuga con los derechos básicos que toda persona requiere para desarrollar en plenitud toda su potencialidad.

Pretender que esta noble iniciativa es “la jugada” de un pequeño grupo de ex miembros del PPD, “la apuesta” de algún colectivo en particular o “el partido de la G90″, como se menciona en la nota publicada, no solo es un grave error, sino que enloda una iniciativa que pretende dar respuesta al anhelo de una sociedad que exige cambios profundos, democráticos, libertarios, en paz, en el país.

En momentos en que la política y los políticos gozan de tan baja consideración ciudadana, dedicarse a dicha actividad y fundar un nuevo partido pareciera ser una decisión un poco absurda, pero deja de serlo cuando dicha decisión está fundada en el genuino deseo de dar un contenido virtuoso a la política y dar respuesta al profundo y urgente clamor de una inmensa mayoría de chilenas y chilenos que cree que es posible construir un país más justo y bueno para todas y todos.

Martín Manterola Urzúa

Vicepresidente provisional