    Paz en Ucrania

    Nadie desea la paz más que el pueblo de Ucrania. Tras once años de guerra y casi cuatro desde la invasión rusa a gran escala iniciada en 2022, el anhelo central de la sociedad ucraniana es que el conflicto termine y se recupere la vida normal. La paz no es una consigna política para Ucrania: es una necesidad vital.

    En este contexto se inscribe la reunión entre el presidente Volodímir Zelensky y Donald Trump, celebrada en Mar-a-Lago el 28 de diciembre. Aunque el encuentro no produjo acuerdos concretos, dejó en evidencia un elemento clave: la voluntad inequívoca de Ucrania de poner fin a la guerra. Sin embargo, conviene subrayar una realidad esencial: el fin del conflicto no depende ni de Zelensky ni de Trump. Depende exclusivamente del país agresor —la Federación Rusa— y de su gobernante, Vladímir Putin.

    Rusia no busca la paz; busca la capitulación de Ucrania. Aceptar esa lógica implicaría renunciar a la soberanía y la integridad territorial del Estado ucraniano. Además, esta guerra no solo tiene un carácter existencial para Ucrania, sino que también constituye un desafío sin precedentes para el sistema internacional: por primera vez desde el final de la Guerra Fría, una potencia nuclear ha iniciado una guerra de agresión a gran escala contra un estado no nuclear. Permitir que esta agresión tenga éxito sentaría un precedente devastador para la seguridad global.

    En estas circunstancias, la diplomacia tradicional resulta insuficiente. La experiencia demuestra que negociar sin presión efectiva solo beneficia al agresor. De ahí que el apoyo sostenido a Ucrania sea crucial, tanto en el plano militar como en el económico y político. Asimismo, es indispensable reforzar las sanciones económicas contra Rusia, incluidas las medidas contra los terceros países que financian su maquinaria de guerra mediante la compra masiva de hidrocarburos.

    Uno de los puntos más sensibles de cualquier plan de paz es la cuestión territorial. Según una encuesta reciente del Centro Razumkov, el 76 % de los ucranianos rechaza reconocer territorios ucranianos como parte de Rusia. Otra encuesta del centro analítico Nueva Europa indica que el 86,7 % considera que, tras una breve pausa, Rusia volvería a atacar Ucrania. Esto explica por qué los escenarios de “congelación” del conflicto no son percibidos como una vía realista hacia una paz duradera. Como señaló la embajadora de Ucrania ante la OTAN, Aliona Hetmanchuk, “esto demuestra cuán profundamente traumatizada está la sociedad ucraniana por el Memorándum de Budapest y el proceso de Minsk, y refuerza los argumentos sobre la importancia de contar con garantías de seguridad fiables”.

    Garantías sólidas —como el despliegue de tropas internacionales en territorio ucraniano— podrían constituir un mecanismo efectivo de disuasión, aunque esta opción no forma parte del plan de paz de 20 puntos discutido en Mar-a-Lago. Dicho plan propone, en cambio, “garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte”. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra los límites de estas garantías formales: incluso cuando drones rusos han ingresado en varias ocasiones al espacio aéreo de Polonia, la respuesta de la OTAN ha sido prudente y contenida.

    Esta realidad conduce a una conclusión pragmática: una Ucrania fuerte es el mejor escudo, más eficaz que cualquier garantía abstracta. Un Estado capaz de defenderse a sí mismo y de frenar la expansión rusa hacia otros países europeos constituye el principal factor de disuasión frente a una potencia agresora.

    Si Donald Trump aspira a un business as usual con Rusia, ese retorno a la normalidad solo puede darse bajo condiciones claras: la retirada total de las tropas rusas del territorio ucraniano, el pago de reparaciones por los daños causados y la desmilitarización de Rusia. Solo así será posible establecer una paz duradera para Ucrania y evitar el apaciguamiento del agresor, que podría desembocar en una tercera guerra mundial.

    Por Violetta Udovik, cientista política ucraniana y doctora en historia.

    Más sobre:GuerraLT SabadoKievMoscúRusiaDonald TrumpEstados UnidosVolodimyr ZeleskyVladiimir PutinVioletta UdovikUcrania

