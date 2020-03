Pedagogía política

SEÑOR DIRECTOR

Ya se inició el proceso constituyente, conforme a lo establecido en la ley 21.200 que recoge los acuerdos políticos del 15 de noviembre pasado. Los comandos de los partidos políticos e independientes dieron comienzo a la campaña electoral a favor de las opciones Apruebo o Rechazo con videos, mensajes y frases que crean cierta confusión y en algunos casos contribuyen a una exacerbación de los miedos y a la polarización de las tendencias. No se observa una finalidad pedagógica destinada a explicar a los ciudadanos sobre los contenidos esenciales de una Constitución, su estructura orgánica básica y su importancia en el desarrollo político, económico y social del país. Debe asumirse que la mayoría de los chilenos no conocen la Constitución Política. Se pensaba que era una temática jurídica propia de los abogados y la discusión académica. Hoy con el alto interés que ha despertado el momento constituyente, el texto constitucional se ha transformado en un “ best seller “.

Ello hace necesario que la publicidad difundida por los comandos y en especial en la próxima franja electoral televisiva sea particularmente educativa y que permita a los ciudadanos conocer las propuestas constitucionales concretas que postulan ambas opciones, con los fundamentos que justifican una nueva Constitución o realizar solo algunas reformas. Debe informarse, sin ambigüedades, a fin de despejar toda duda sobre los límites que la ley impuso al órgano constituyente, careciendo del poder constituyente originario, soberano, sin carácter refundacional ni plenipotenciario. El caso de la asamblea constituyente de Venezuela es un pésimo ejemplo, ya que se eligió con fraude, en un acto propio de una dictadura para aplastar a la Asamblea Nacional, único órgano legítimo elegido democráticamente.

Nelson Hadad

Abogado y ex embajador de Chile