Por Carlos Correa, ingeniero Civil Industrial, MBA

Una tuitera influyente se preguntaba en la semana por qué “en un país que tuvo un estallido social hermoso que remeció conciencias de toda Latinoamérica (sic)”, una candidatura como la de José Antonio Kast tenía posibilidades serias de ganar la elección. La respuesta está quizá en ese pensamiento mágico, sino de muchas personas de izquierda acomodada que aplaudieron cómo se quemaba todo en pos de una nueva Constitución. Para complacer a ese mundo, Gabriel Boric desnaturalizó al representante del Partido Republicano, llamándolo solo por su primer nombre en un debate. Después de esa aparente humorada sus seguidores digitales corrieron a bautizarlo Pepe Zanjas, haciéndole publicidad gratis a una de sus ideas más populares para detener la inmigración ilegal.

Pareciera entonces que su alza corresponde a una fuerza de reacción a tanto lenguaje de izquierda, a tanto sueño imposible para un país en crisis; como si fuera una especie de Godzilla que surge de la radiación excesiva de las propuestas de Apruebo Dignidad. Ese punto lo hace ver Ascanio Cavallo en una columna publicada en este sitio, similar a una de su socio en El Mercurio. Tienen razón en que la izquierda cultural ha padecido la misma miopía que sus congéneres en EE.UU. con Trump, pero hay mucho más para explicar el fenómeno del candidato republicano.

El derrumbe de Sichel le aportó puntos valiosos al exdiputado de Paine. El exministro de Desarrollo Social desarrolló una candidatura apuntalada solo por una línea publicitaria ingeniosa, tratando de presentarse como una figura despolitizada y esforzada en construir un relato inconsistente con su historia al igual que Don Draper, el protagonista de Mad Men, su serie favorita. Tras sus yerros, no se produjo una división en la derecha, sino un comportamiento de manada hacia la otra candidatura del sector.

No solo crece en la derecha JAK, pues también se alimenta en el miedo que se vive en el país, similar al que narra Bergman en El Huevo de la Serpiente. Hemos sufrido de manera simultánea un estallido social no hermoso, sino violento y desgastador; una pandemia que se ha llevado vidas, pequeños negocios y muchos sueños. Para poner más vientos a la tormenta, tenemos un gobierno débil, con un Presidente amenazado por la justicia y el Poder Legislativo. Las incertezas son notorias en quienes tienen más recursos, que han optado por sacar del país 50 mil millones de dólares en los últimos 24 meses, la estampida de capitales más alta de los últimos 10 años. ¿Qué resta entonces para el trabajador, el pequeño comerciante, el que no puede ir a poner sus fondos en Miami? Para muchos de ellos, el exdiputado se ve como una persona firme frente al caos, pero razonable, al igual que Komarov, el candidato patriótico de la novela El Manifiesto Negro, de Forsyth.

Boric con sus propuestas económicas radicales aumenta el temor en los votantes indecisos, pese a que en su entorno tienen claro el panorama que enfrentan como lo hizo ver Giorgio Jackson en una entrevista a este medio. Además, tienen un núcleo cercano al alcalde Jadue que no logra masticar la derrota en las primarias y ha optado por hacerle el juego al discurso kastiano. Por otro lado, la candidatura de Provoste parece invisibilizada en una discusión pública de extremos, y depende de una división de votos en la derecha o en la izquierda que la sitúe en segunda vuelta, que hasta ahora no se ha producido.