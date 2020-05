“Perfectamente legal”

SEÑOR DIRECTOR

El domingo, en La Tercera, el columnista Daniel Matamala en su columna titulada como esta carta, refiriéndose al reparto de utilidades de Cencosud, cita las palabras de una vendedora de la tienda Paris: “es aberrante que nos obliguen a acogernos a la ley y después hagan esto”. Después de describir esta situación como un escándalo, el Sr. Matamala termina su artículo diciendo: “Patricia se queda sin sueldo mientras ve como ese mismo día ese dinero se reparte por cientos de millones de dólares en la cúspide del poder económico”. Al parecer, hay dos conceptos básicos que ni Patricia ni el autor del artículo comprenden adecuadamente:

Los trabajadores reciben un pago por su trabajo, y los inversionistas reciben una rentabilidad sobre el capital invertido. Es tan legítima la retribución al trabajo, como la retribución al dinero invertido en una empresa. Cuando el articulista dice: “ese dinero se reparte por cientos de millones de dólares en la cúspide del poder económico”, no considera que las utilidades 2019 de Cencosud representan apenas una rentabilidad de 3,1% nominal (es decir, 0,1% real) sobre la inversión patrimonial de más de 6 mil millones de dólares que hicieron los accionistas. Por otra parte, el Sr. Matamala parece tener una grave confusión, pues su afirmación final permite inferir que él cree que ese dinero no es de los accionistas, sino de Patricia. Está equivocado, Patricia ya recibió el pago por su trabajo, y es absolutamente justo que los accionistas reciban también la rentabilidad que ganaron con la operación de su negocio.

La ley que permite que parte de la remuneración de Patricia sea financiada por el seguro de desempleo, y otra parte por el empleador, es un beneficio para ella, no para la empresa. Sin esta ley, la empresa despediría a la parte de sus trabajadores que no necesita para operar, y no tendría que seguir pagando leyes sociales.

Jorge Niño

Profesor Investigador

Escuela de Negocios UAI