Personas en la primera línea

Pintor, escultor, científico, ingeniero y otras varias actividades. Leonardo Da Vinci es sin duda uno de los grandes genios de la humanidad. Aunque su historia es conocida, pocos saben que, siendo muy joven, Da Vinci ingresó al taller de quien sería su mentor, el artista Andrea del Verrocchio, donde recibió una formación multidisciplinaria. Su mentor, quien luego fue largamente superado por el aprendiz, tuvo la inteligencia de reconocer el extraordinario, pero en ese momento incipiente talento de Da Vinci. Le dio un espacio en su taller y le permitió participar en su pintura “El Bautismo de Cristo”.

¿Cuántos Da Vinci hay en Chile? ¿Cuántos talentos hay en busca de un mentor, de un “cuadro”, de una oportunidad que les ayude a desplegar sus talentos dentro de las organizaciones? Aunque estas preguntas parezcan pretenciosas a la luz de los 2,3 millones de empleos perdidos en los últimos 12 meses en el país, son más necesarias que nunca.

Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia es la necesidad de poner a las personas y su gestión al centro de las organizaciones. Y esto implica no solo entregar apoyo laboral o emocional durante la pandemia, sino también comprender que el mayor rol de una empresa en la sociedad se ejerce en la relación con sus trabajadores.

“Los negocios se pueden hacer con máquinas. Las empresas se hacen con personas”, ha resumido el consultor de empresas español, Xavier Marcet. En otras palabras, hoy ya no basta cumplir con la ley, obtener buenos resultados e incluso dar incentivos a los trabajadores, la exigencia es ir un paso más allá.

En lo inmediato, el teletrabajo ha obligado a las compañías a preguntarse sobre las necesidades físicas, sicológicas, sociales y sobre lo que ocurre en el entorno de los trabajadores en estas complejas circunstancias.

La compañía noruega de generación de energía Statkraft desarrolló un plan de trabajo, llamado Yupi, basado en entrevistas a sus trabajadores para entender el contexto que los rodea en términos de sobrecarga personal y carga laboral durante el coronavirus, para desde allí gestionar el talento.

La aceleradora de sostenibilidad Geco, por su parte, desarrolló el Semáforo Social, Semso, que evalúa la situación de los trabajadores de las organizaciones en torno a cinco dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional, para ayudar a las compañías a entregar soluciones personalizadas que mejoren el bienestar de los trabajadores.

Otra empresa que también miró “puertas adentro” las necesidades de sus trabajadores en la pandemia fue Bank of America. Así, implementó un plan de ayuda consistente en el pago de cuidadores para los hijos de sus trabajadores, con compensaciones diarias de US$ 75 o US$ 100. El beneficio, que se otorgará hasta diciembre, surgió de una conversación con los trabajadores del banco e incluye otros recursos educativos para padres e hijos, tal como lo ha comentado el banco.

Pero la nueva relación de la empresa con sus personas va mucho más allá de la pandemia. Muchas de las transformaciones se suscitaron a propósito de la crisis sanitaria, acelerando en varios años tendencias que venían como el teletrabajo, reuniones virtuales, entrevistas laborales en línea, formación y capacitación a distancia, nuevas formas de medir la productividad, inteligencia artificial y digitalización en todos los procesos de las compañías, que pusieron al área de recursos humanos en la primera línea de las organizaciones, incluso al nivel que antes ocupaban otras como finanzas.

Hoy la más urgente exigencia es dar empleo, empleo y más empleo. Porque justamente, lo que hasta antes de la crisis era un “desde”, hoy -en medio de la triple crisis social, económica y sanitaria- se ha transformado en una contribución estratégica, cuando el desempleo superó el 12,2% entre abril y junio, y ha seguido escalando.

En ese sentido, todo lo que las compañías podamos hacer en tratar de mantener los puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, ir contratando gente en los meses venideros, se convierte en central, pero no suficiente.

El propio World Economic Forum está abordando la necesidad de poner el desarrollo humano en el centro de los objetivos estratégicos de las organizaciones, tanto para obtener licencia para operar, como también para asegurar su subsistencia a partir de un entorno social que permita hacer empresa. Con este foco, el organismo prepara para enero de 2021 un encuentro que llamó el “Gran reseteo”, y que tiene dentro de sus ejes la dignidad de las personas. “Un gran reseteo es necesario para construir un nuevo contrato social que honre la dignidad de cada ser humano”, resumió Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del World Economic Forum. Y es allí donde los privados tenemos un gran rol, a partir de una renovada relación con nuestros colaboradores.

Como señalaba el empresario José Luis del Río hace unos días en una entrevista: “La política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos”, relevando el rol de los empresarios en la sociedad, a partir del impacto en el desarrollo humano, profesional y económico de los trabajadores. Hoy, la verdadera primera línea de Chile.

-El autor es gerente general del Grupo Prisma