Petición de cordura a los constituyentes

SEÑOR DIRECTOR

Frente a las conclusiones del Congreso de Educación del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, en relación a que el Estado no debiera financiar por igual a escuelas públicas y privadas, planteando, además, la extinción paulatina de la educación particular subvencionada, expresamos nuestro más absoluto rechazo.

Como padres, madres y apoderados preocupados, hacemos votos porque las y los constituyentes apliquen la debida cordura ante tan agresiva conclusión. El llamado de los padres es a quienes han sido mandatados para esta importante e histórica labor que, no solo se queden con una visión, sino que también recojan las historias de aquellas familias hijas de la educación particular subvencionada, las cuales representan a más del 54% de los hijos de las familias chilenas y donde se educa un porcentaje cercano al 50% de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Dicha preferencia se vio respaldada en el último proceso de admisión escolar, donde el 69% de las postulaciones correspondieron a un proyecto educativo de la educación particular subvencionada.

Con esto queda de manifiesto que esta agrupación no representa a las y los verdaderos docentes, equipos directivos e integrantes de las comunidades educativas que se han multiplicado en esfuerzos para mantener los aprendizajes cerca de los alumnos y alumnas en tiempos de pandemia.

Ricardo Salinas

Presidente Anapaf