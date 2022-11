Plan de emergencia en energía

SEÑOR DIRECTOR:

Me refiero al debate que parece haber suscitado mi columna y comentarios sobre el momento energético nacional y la necesidad urgente de trazar un plan de emergencia que utilice todos los recursos disponibles de energías renovables y convencionales. Bueno que las críticas recibidas se refieran a discutir si debió hacerse algo antes o no, pero no a la corrección o validez de mis sugerencias.

La verdad, no interesa precisar si son galgos o podencos los que nos amenazan, ni vale la pena extenderse en el análisis de las dificultades que como autoridades regulatorias enfrentamos para resolver algunos de los temas hoy todavía inconclusos. Bien sabemos todos las pasiones que hacia 2019 y 2020 se levantaron (o lo que vino después) y lo difícil que entonces resultaba la racionalidad que recién comenzamos a recuperar el pasado 4 de septiembre.

Pero lo que sí es evidente es que el mundo está en una crisis energética gravísima, casi sin precedentes, que tarde, o me temo que más bien temprano, llegará a nuestras costas (ya hay señales claras de su llegada). Me he limitado a señalarlo; advertir que se está haciendo poco para capear esa ola, y a aportar con sugerir algunos cursos de acción basados en mi experiencia de 30 años capeando estas olas.

El momento exige revisar y quizá abandonar muchos de los dogmas y paradigmas que con simplismo desde hace años se vienen enarbolando, postergar los intereses específicos de este u otro gremio, y trabajar con realismo en un plan de emergencia inmediato, como lo están haciendo las naciones desarrolladas. El discurso y el foco no puede ser el mismo que hace cuatro años, ni siquiera que hace dos. Si seguimos creyendo que nada ha cambiado, o que lo relevante es discutir cuándo debió o no haberse hecho algo, entonces, como en la fábula, de pronto llegarán los galgos, e importará poco si en realidad resultan ser podencos.

José A. Venegas M.

Presidente TWH Energía

Ex secretario ejecutivo CNE