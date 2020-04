Plan económico del gobierno

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno anunció la creación de un fondo de U$ 2.000 millones para ayudar a 2,6 millones de trabajadores informales, independientes, sin contrato de trabajo y sin seguro de cesantía.

Es un buen segundo paso, pero hubiera preferido un anuncio audaz, con más recursos, con temporalidad clara y que dé certezas a las personas en tiempos de incertidumbre.

Después del 18/O, el Covid-19 hace irrefutable la existencia de enormes desigualdades sociales en nuestro país, donde los mayores costos se los llevarán los más desfavorecidos. La cuarentena busca que las personas trabajen desde sus casas o parar completamente, pero es un lujo que estos trabajadores no pueden darse, desprotegidos en ingreso y en prestaciones sociales, no tienen licencia por enfermedad, ni seguro de desempleo, no tienen ahorros y presentan alto endeudamiento, viven con lo justo.

Como el foco del problema es sanitario, necesitamos que se queden en sus casas, y para que ello ocurra, solo tienen dos alternativas: vivir de la caridad de sus redes o que el Estado los proteja.

No podemos llegar tarde a las personas, ni ser lentos ni enredarnos en coberturas. El mundo del “boletariado” es muy débil. Necesitamos agilidad y eficiencia del gobierno para que el fondo esté operativo y que los beneficios se distribuyan este mes. Acordemos controles y accountability expost si fuese necesario. Mostremos capacidad de respuesta a los shocks extremos mejorando nuestra cohesión social.

Natalia Piergentili

Ex subsecretaria de Economía