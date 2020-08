Plebiscito y pandemia

SEÑOR DIRECTOR

De ganar el «Apruebo» en el plebiscito del próximo 25 de octubre, deberá convocarse a la elección de una convención que redacte una nueva Constitución. Si gana el «Rechazo», el camino hacia una nueva Constitución acordado el pasado 15 de octubre se cerrará definitivamente. La validez formal del resultado dependerá de que el plebiscito se desarrolle bajo las condiciones que establece la ley. El número de ciudadanos que concurra a votar no es condición de esa validez.

La validez formal no es, sin embargo, la única dimensión relevante. Cabe preguntarse qué consecuencias tendría una baja participación, atribuible ya no solo a la apatía, sino a la pandemia; dependerá del modo en que los resultados se interpreten.

Si gana la opción «Apruebo», es poco probable que la baja participación tenga una incidencia política significativa. La incertidumbre respecto del peso relativo que las opciones a favor y en contra de una nueva Constitución tienen en la ciudadanía, que pudiera incidir en el trabajo de la convención, debiera quedar despejada con la elección de los miembros de dicha convención.

Si gana la opción «Rechazo», es previsible que las fuerzas políticas que demandan una nueva Constitución impugnen la legitimidad del resultado e insistan en la necesidad de establecer una nueva Constitución. Si el resultado es estrecho, esta posición tendrá cierto respaldo popular. Como se trata de una posición que en su intensidad y horizonte temporal carecerá de un cauce institucional, es probable que venga acompañada de desorden público.

El único sentido político del plebiscito era clausurar políticamente la cuestión constitucional si la ciudadanía votaba «Rechazo». Ese resultado fue siempre una ilusión. Pero aun si no lo fuera, solo la masiva participación en el plebiscito generaría el efecto de clausura buscado. La pandemia ha venido a confirmar que el plebiscito de entrada jamás debió haber sido parte del itinerario constitucional. Hoy no solo no sirve función política alguna, sino que además enfrenta al gobierno a una campaña en la que no puede tomar partido sin infligirse daño. Ya es muy tarde para volver atrás.

Rodrigo P. Correa

Universidad Adolfo Ibáñez