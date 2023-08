¿Por qué no tenemos casa?

SEÑOR DIRECTOR:

La respuesta a esta pregunta que le hacen a sus padres muchos niños chilenos, es parte de la realidad indignante que viven hoy miles de familias que no logran sensibilizar a un Estado que parece estar en otro mundo y no asume su responsabilidad hace décadas.

Todo esto sucede en medio de una burocracia incomprensible que demora, sin razón y sin medida, los plazos para cumplir con su obligación de dar un techo a los que en promedio tardan nueve años en conseguirlo.

Mientras, los miles de allegados y los cientos de familias que por la mala situación económica del país ya no pueden pagar los arriendos usureros que les cobran algunos, están engrosando las filas de los sin casa y no les queda otra que recurrir a las mafias que organizan tomas y ventas brujas sin más trámite ni demoras. Claro, allí no hay burocracia.

Esto va por mal camino, y en mi opinión, el gobierno debería nombrar a un súper ministro con poderes especiales para enfrentar esta emergencia y resolver con prontitud y eficiencia este gravísimo problema, evitando la burocracia inútil y las exigencias discrecionales. Esto otorgaría dignidad a miles de hombres, mujeres y niños que ya no pueden esperar más.

Yves Besançon Prats

Arquitecto