Precisión acerca de PAES y PSU

SEÑOR DIRECTOR

En reciente entrevista Jorge Manzi, uno de los creadores de la PSU, expresa inquietud por el impacto negativo que puedan tener las nuevas pruebas obligatorias de selección (PAES) en el currículum de la enseñanza media. Teme que las nuevas pruebas obligatorias, al evaluar los contenidos hasta segundo medio, desfavorezcan el aprendizaje de los alumnos y desincentiven a los profesores a pasar el currículum. No cabe ahondar en su descalificación a la labor abnegada de tantos profesores y de alumnos estudiosos, pero sí mencionar que si su preocupación es que los alumnos no tomen con suficiente seriedad su tercero y cuarto medio, bastaría con aumentar el peso de las notas de esos dos últimos años para que los alumnos no escatimen esfuerzos en aprender.

En relación a la nueva prueba opcional de matemáticas que, al igual que la antigua PSU, evaluará contenidos de tercero y cuarto medio, J. Manzi reflexiona que “el gran desafío va a ser el poder garantizar que los alumnos de todo el país sean preparados adecuadamente para esa prueba”. Es una lástima que no haya reflexionado en los mismos términos años atrás, cuando la PSU le fue impuesta a los alumnos de la educación técnica-profesional que por su currículum nunca tuvieron la oportunidad de aprender lo que se evaluaba en las pruebas.

Coincidimos con él, sin embargo, en cuanto a que los cambios que está implementando el Mineduc y el Demre deben ser investigados en forma transparente, rigurosa e independiente, incluyendo el impacto de las nuevas pruebas PAES en las escuelas, algo que los creadores de la PSU en su momento omitieron hacer.

Mladen Koljatic M.

Mónica Silva R.