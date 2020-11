SEÑOR DIRECTOR

Acudí el 12 de noviembre al juzgado de policía local de Curacaví a pagar una infracción por exceso de velocidad. Solicité hablar con el juez. Después de insistir, el magistrado accedió a mi solicitud. Ingresé a la sala de audiencias y comenzó de forma prepotente, a tratarme de irresponsable por pedir hablar con él. Dijo que su secretaria es asmática y que si algo pasaba sería mi responsabilidad.

Como si fuera poco, empezó a decir que el motivo de los reclamos sociales era por culpa de gente como yo, que creía estar por sobre el resto. Después me dejó hablar. Expliqué mi situación y solo me dijo “ok, 20 días de suspensión y retírese”. Le pregunté por qué me iba a suspender la licencia y me dijo “21 días, ¿quieres más días de suspensión?”. Me sentí discriminado, vulnerado y denigrado por parte de quien se supone debe impartir justicia.

Desde el ingreso a la sala solo vi prepotencia. Muchas veces escuché historias de este tipo y ahora me tocó ser víctima del maltrato y descriterio. No es posible que un juez maltrate de esa manera a una persona. Fui completamente discriminado por ser médico y denigrado por solicitar hablarle. Urge registrar lo que ocurre al interior de las salas de audiencia de los juzgados de policía local, situaciones como la que estoy denunciando son muchas y no pueden seguir ocurriendo.

Nicolás Fernández